CAMEROUN :: Voici le Libanais présumé cambrioleur arrêté par la sécurité militaire :: CAMEROON

Le 11 mars 2022, un ressortissant libanais du nom de IBRAHIM FARHAD, a été arrêté par les hommes du colonel Joël Émile BAMKOUI, commandant de la Sécurité militaire ( Semil). C'est à Douala la capitale économique du Cameroun, que le présumé braqueur est tombé dans les filets de la Semil à ses trousses depuis belle lurette.

Selon nos informations, le Libanais IBRAHIM FARHAD est accusé de perpétrer des cambriolages dans plusieurs établissements de Yaoundé et Douala. L'homme est déjà plaint depuis plusieurs années, et plusieurs personnes ont, à tort ou à raison, accusé la police et la gendarmerie, de ne manifester aucune volonté de lui mettre le grappin dessus, en dépit de nombreux éléments en leur possession, comme les bandes de vidéosurveillance.

Des sources indiquent que IBRAHIM FARHAD est, selon les vidéos de surveillance, accusé d'avoir cambriolé un établissement destiné à la facilitation des voyages vers le Canada : Agence Immigration Efficace Canada, sise au quartier MELEN, entrée pharmacie EMIA, tout à côté de l'Ecole nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Selon le promoteur de l'agence, les caméras de surveillance ont permis d'identifier le Libanais, auteur présumé d'un braquage dans l'établissement, avec comme moisson, des laptops et autres consommables informatiques emportés. De nombreuses plaintes avaient été déposées contre IBRAHIM FARHAD, auprès des services de police de gendarmerie. D'autres informations font état de ce que l'expatrié aurait aussi tenté, par sa petite amie, d'extorquer un million francs CFA au promoteur de l'agence d'immigration vers le Canada, en passant pour un agent Semil.

Mais c'est à l'agence Immigration Efficace Canada , agence Bepanda Monaco à Douala, que, le présumé cambrioleur libanais a été pris par les éléments de la Sécurité militaire, à la grande joie des potentiels victimes qui, félicitent le colonel Joël Émilie BANKOUI pour sa diligence. Sans doute qu'après les enquêtes préliminaires, le Libanais qui demeure présumé innocent, sera présenté au procureur de la République de céans.