VERITABLE SCANDALE GEOLOGIQUE, LES CAMEROUNAIS VONT PROFITER DE LEUR SOUS SOL A PARTIR DE 2025

Le Cameroun et le groupe Eramet négocient une convention minière qui définira les investissements et les parts du Cameroun dans le gigantesque projet de rutile d’Akonolinga. Le secrétaire d’État auprès du ministre des Mines du Cameroun, confiait il y a quelques jours au quotidien Cameroun tribune qu’ « Eramet est l’une des entreprises minières les plus performantes au Cameroun. Ils ont respecté leur cahier de charges et toutes leurs obligations.

La prochaine étape pour eux est l’obtention de la convention minière »



Le potentiel rutilifère du Cameroun avoisine 3 millions de tonnes, faisant du pays la deuxième réserve mondiale de ce minerai. Apres la convention, Eramet suivra avec la mise sur pieds des infrastructures pour démarrer l’exploitation à partir de 2025.

Ce projet de rutile d’Akonolinga fera du Cameroun l’un des acteurs majeurs du marché mondial des métaux d’alliages et de la métallurgie, dont la matière première provient du rutile.



Le Cameroun est un gigantesque réservoir de matières premières indispensables, sa contribution au PIB n’étant que d’1% .Le démarrage de l’exploitation minière à partir de 2025 va sans doute booster l’économie et permettre l’atteinte des objectifs de la Stratégie Nationale de développement 2030.

Le code minier étant claire sur le fait que 15% du minerai exploite doit être transformé sur place, ce sera le début de l’industrialisation du Cameroun.