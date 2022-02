Élimination du Cameroun: L'attitude honteuse de Vincent Aboubakar :: CAMEROON

Interrogé par les confrères de canal + sur les raisons de l’échec des lions indomptables, le capitaine Aboubakar a fustigé l’individualisme de ses coéquipiers.

Le Cameroun, pays hôte, est éliminé de sa Coupe d'Afrique des Nations, sorti aux tirs au but par l'Égypte (0-0, 3 t. a. b à 1). Vincent Aboubakar, auteur de 6 buts depuis le début du tournoi, s’est exprimé en zone mixte au micro de Canal + Sport Afrique, traitant au passage ses partenaires d’individualistes .

«C’est une grosse déception, on organise la CAN. Malheureusement, on sort en demi-finale. C’est le football, ça se paye cash. On a une grosse équipe, on gagne toujours quand on essaye de jouer collectif. Ce soir, chacun voulait montrer ce dont il est capable. Le football, ça ne ment pas. Chaque fois qu’on joue collectivement, on gagne. Chaque fois que chacun essaye de faire ce qu’il veut, on passe à côté. Le résultat est là aujourd’hui. C’est ça le problème. Chacun pense à lui et ça nique tout, malheureusement, c’est ça», a déclaré l’ancien joueur de porto.

Des propos indignes du capitaine qu’il est au soir d’une défaite qui d’autant plus est après la séance incertaine des tirs aux buts alors que les lions on fait preuve de solidité durant toute la rencontre.