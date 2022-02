CAMEROUN :: Village vert Roger Milla, un geste pour la préservation de l'environnement. :: CAMEROON

Alors que la CAN TOTAL Énergies 2022 se poursuit sereinement au Cameroun, la Fondation Cœur d'Afrique de l'Ambassadeur Itinérant Albert Roger Milla, Cœur D'AFRIQUE ; le Haute Conseil des Camerounais de l'Extérieur antenne de France (HCCE) conduite par sa Présidente Susanne PARQUIER, l’Union des Associations Gabonaises de France-Gabon Diversité (UAGF) avec pour Présidente Mme RENAMY Marie Princesse ; ces associations ont installé un lieu de loisirs dénommé Village Vert Roger Milla dans un espace aménagé derrière le stade international Paul Biya à Olembé où se jouera dans quelques jours la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le but de cette alliance verte vise la préservation de l'environnement lors de cet important événement.

Dans le même esprit, la Présidente du HCCE Susanne PARQUIER envoie un message aux collectivités territoriales décentralisées à adopter le concept un enfant né un arbre planté. Pour la Fondation Cœur d’Afrique, toutes les matières plastiques qui traînent dans l'environnement doivent être recyclées. C'est ainsi que l’Ambassadeur Itinérant Albert Roger Milla a lancé depuis quelques années une mini industrie pour la fabrication des pavés écologiques faits à partir des matières plastiques. Ces pavés plus durs et résistant s que ceux faits à partir du ciment servent aux constructions des sols de maisons, les routes etc. Aussi peut-on le souligner, Roger Milla qui est le promoteur de ce projet recherche des partenaires financiers et techniques pour son éclosion ; une niche d’emplois directs et indirects.

Venue soutenir cette action, Mme DJAMBO Bénira Julie Diane, Conseiller Economique et Commercial, Représentante de l'ambassadeur du Gabon au Cameroun a livré ses impressions.

« Je tiens à préciser que je représente ici monsieur l’Ambassadeur qui est empêché, il m'a donné l'autorisation de représenter la mission diplomatique installée au Cameroun depuis plusieurs années. Nous avons été contactés par notre compatriote Mme RENAMY Marie Princesse par rapport à cette initiative que nous avons jugé très louable. L'ambassadeur était déjà sur cet espace lors du lancement de cet événement il y’a dix jours pour venir apprécier ce qui se fait par rapport à l’écologie et l'environnement. Donc nous venons d'avantage rehausser de notre présence cet événement que nous encourageons. Nous connaissons la collaboration que nous avons déjà avec l'ambassadeur Roger Milla. Nous ne venons qu’à appuyer ce qu’il fait sur le territoire camerounais depuis plusieurs années et particulièrement par rapport à la CAN. Il a initié de bons projets pour lesquels l'ambassade du Gabon au Cameroun l'accompagne depuis le palais des sports et jusqu’ici. Le Président Gabonais appuie les projets écologiques c'est ce qui nous motive encore d’être ici.

En attendant la fin de la CAN TotalEnergies 2022, l'ambiance bat son plein au village vert Roger Milla. Un endroit récréatif où les visiteurs sont attendus chaque jour et ce samedi 12 février 2022, le Ministre de l’Environnement Monsieur Helle Pierre viendra clôturer cette campagne.