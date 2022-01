Le Mali donne 72 heures à l'ambassadeur de France pour quitter le pays

Les autorités maliennes ont donné 72 heures à l’ambassadeur de France à Bamako pour quitter le pays.

Un communiqué du gouvernement malien, diffusé à la télévision locale, précise que le ministre malien des Affaires étrangères a convoqué aujourd’hui, lundi, l’ambassadeur de France à Bamako, Joël Meyer, et lui a notifié la décision du gouvernement qui l’invite à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures».

Le communiqué ajoute que cette mesure intervient après les récentes déclarations hostiles du ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian à l’égard des autorités maliennes de transition.