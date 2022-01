CAMEROUN :: Yaoundé : Sa copine l'aurait tuée par empoisonnement (images) :: CAMEROON

La scène se passe le mercredi 26 janvier dernier, au quartier MVOG - BETI, dans le 6 éme arrondissement de la capitale politique du Cameroun.

Selon des informations parvenues à notre rédaction, NGO EBOG Thérèse, 22 ans, vivait seule dans sa chambre, et travaillait dans un supermarché du quartier MOKOLO à Yaoundé.

Friandises mortelles?

Des sources rapportent alors qu'après avoir préparé un mets de "mbongo tchobi" (recette spécifique aux peuples bassa du Cameroun ; une sorte de sauce noire aux ingrédients particuliers et au poisson, et que l'on accompagne de macabo comme garnitures de premier choix), NGO EBOG Thérèse aurait alors invité sa copine NDEBI YOUSSEU Jenny Yeminah, à la rejoindre pour partager le plat. Les deux filles sont de l'ethnie bassa, et partagent donc la même culture. NDEBI YOUSSEU Jenny est âgée de 19 ans, et habite le quartier NKOLBISSONG à Yaoundé. En se rendant chez sa copine, elle aurait alors acheté un paquet de biscuits et un pot de yaourt.

Les deux amies partagent le repas, chacune dans son plat. Thérèse ressent un violent malaise. Elle s'écroule, se tord de douleur au sol. Des sources prétendent alors qu'elle aurait été empoisonnée aux biscuits et yaourt apportés par sa copine, ou alors que celle-ci aurait subrepticement glissé un poison mortel dans son plat de "mbongo tchobi ".

Jenny: la 1ère suspecte introuvable pour l'instant

De toute façon, NGO EBOG Thérèse vit les derniers instants de sa vie. Et selon ses déclarations faites aux voisins venus à son secours suite à son cri de détresse, elle a encore un peu d'énergie et de lucidité pour dénoncer : " ma copine m'a empoisonnée et s'est enfui avec mon téléphone'. Les voisins n'ont pas vu cette copine arriver, et ne la connaissent donc point. Seulement une attestation de perte de carte nationale d'identité est retrouvée dans la chambre de Thérèse.

Cette dernière a pour propriétaire, NDEBI YOUSSEU Jenny Yeminah, avec sa filiation complète. L'on croit alors que la jeune fille a égaré ce document, dans son empressement à quitter les lieux, après un forfait présumé. NGO EBOG Thérèse est conduite à l'hôpital, et meurt aussitôt.

Une famille inconsolable

Abattue, sa maman raconte ne pas connaître les nombreuses copines de sa fille. Certainement que les enquêtes des fins limiers de la police judiciaire permettront de lever le voile sur cette mort rapide de Thérèse, en mettant le grappin sur la principale suspecte, et en explorant d'autres pistes qui seraient alors complétées par une autopsie du corps de la défunte. Pour le moment, prudence et réserve sont conseillées, en vertu de la présomption d'innocence dont bénéficie tout accusé ou suspect. Que nul n'aille donc vite en besogne, en déclarant déjà des coupables en lieu et place de la police, la gendarmerie ou la justice.