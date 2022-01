CAMEROUN :: Université de Yaoundé II : Des étudiants en colère :: CAMEROON

Ils dénoncent une décision du doyen de la FSJP exigeant le paiement de la totalité des droits universitaires avant l’examen de fin du 1er semestre.

Des étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques (FSJP ) de l’Université de Yaoundé II sont mécontents. Sortis par centaines, ils ont exprimé leur courroux ce mardi, 25 janvier, en prenant d’assaut la faculté des sciences juridiques et politiques de l’Université de Yaoundé II.

« Que le doyen rembourse l’argent des premières tranches des étudiants s’il ne veut pas les admettre en salle d’examen », lance une étudiante la FSJP . « nous avons payé la 1ère tranche et nous de comprenons pas pourquoi le doyen dit que nous ne serons pas admis en salle si nous ne payons pas la totalité de nos droits universitaires. Pourtant, la loi nous permet de payer ces droits en deux tranches », ajoute une autre. Ces étudiants dénoncent le fait que le doyen, Alain Didier Ondoua, leur demande de payer la totalité des droits universitaires avant de prendre part aux examens marquant la fin du 1er semestre de l’année académique 2021-2022.

En effet, le 18 janvier dernier, Alain Didier Ondoua avait signé un communiqué relatif au déroulement des examens du premier semestre, à l’intention des enseignants et des étudiants de la faculté dont il tient les rênes. « Les examens de fin de premier semestre de l’année académique 2021-2022 se tiendront du 25 janvier au 02 février 2022 selon le planning qui sera affiché. Par conséquent, seuls les étudiants régulièrement inscrits et munis des originaux des reçus de paiement de la totalité des droits universitaires et d’une pièce d’identité ou de la carte d’étudiant en cours de validité auront accès aux salles d’examen », écrit le doyen.

Une note qui a révolté des étudiants qui ne se sont pas encore acquittés de la totalité des droits universitaires et qui a provoqué la réaction de l’Association pour la défense des droits des étudiants du Cameroun (ADDEC). S’appuyant sur le décret n°33/033 du 19 janvier 1993 portant sur le taux de paiement des droits universitaires en son article 6, alinéa 2 qui stipule que « Les droits universitaires sont payés soit en une seule tranche, soit en deux tranches à la diligence des étudiants », l’ADDEC affirme que le doyen va à l’encontre du décret présidentiel lorsqu’il pose comme condition d’accès en salle d’examen, le paiement en une tranche des droits universitaires.

« l’ADDEC condamne avec fermeté cet acte déplaisant et appelle ces doyens à se conformer à la réglementation en vigueur ou du moins, à respecter l’auteur du décret réglementaire », écrit l’un des responsables de l’ADDEC, et de poursuivre : « avec cette mesure du doyen, plusieurs étudiants s’étant déjà acquittés de la 1ère tranche craignent pas être en mesure de payer la 2e dans les délais exigés par le doyen. Ils craignent surtout de ne pas pouvoir composer ».

Seulement à l’administration de l’Université, un responsable affirme que le doyen n’a violé aucun texte. Il est dans la norme. « Les droits universitaires devraient se payer en partie 25000 Fcfa ou en totalité 50 000 Fcfa avant la fin du mois de décembre 2021. C’est le paiement de la totalité des droits universitaires qui octroient à un individu, le statut d’étudiant », explique notre informateur.