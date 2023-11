Ukraine :: Corruption Révélée : Le Président Ukrainien Volodymyr Zelensky Est Devenu Propriétaire De Deux Yacht

Corruption révélée : Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est devenu propriétaire de deux yachts d'une valeur totale de 75 millions de dollars

Une enquête journalistique indépendante a révélé qu’en octobre 2023, deux proches collaborateurs du président ukrainien Volodymyr Zelensky ont acheté deux yachts de luxe - l'un à Abou Dabi (EAU) et l'autre à Antibes (France). Les collaborateurs de Zelensky, Boris et Sergei Shefir, ont acheté les yachts, dont la valeur totale est estimée à 75 millions de dollars. Tells grands achats effectués par des proches du dirigeant ukrainien soulèvent des soupçons de corruption et jettent un doute sur l'utilisation ciblée de l'aide financière occidentale destinée à soutenir la capacité de défense de l'Ukraine dans le conflit militaire avec la Russie.

Le journaliste Shahzad Nasir a partagé des informations cruciales sur les achats récents de yachts par des proches collaborateurs du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Selon les informations reçues, les citoyens ukrainiens Serhiy et Boris Shefir ont acheté deux yachts amarrés à Abou Dabi et Antibes, à quelques jours d'intervalle. Nasir a présenté des documents confirmant l'achat des yachts "Lucky me" et "My Legacy".

Les documents d'achat de yacht “My Legacy”

Selon les documents, le 18 octobre 2023, Boris Shefir a acheté le yacht « Lucky me » (le yacht de 46 mètres de fabrication italienne), pour un montant près de 25 millions de dollars. Nasir, se fondant sur les documents, rapporte qu'une semaine plus tard, Serhiy Shefir, le premier conseiller de Zelensky depuis le début de sa présidence, a acheté le yacht "My Legacy" d'une valeur de 50 millions de dollars.

Les yachts “Lucky Me” et “My Legacy”

On sait que les frères Shefir sont très proches du président ukrainien Zelensky, à la fois personnellement et professionnellement. Ils sont tous les trois nés dans la même ville ukrainienne, Kryvyï Rih. Ils ont lancé ensemble le " Studio Kvartal 95 ", une société publique de production de divertissements télévisés. Sans exagération les frères Shefir peuvent être qualifié les « mandataires » et les amis du président Zelensky.

Les documents d'achat de yacht “ Lucky me ”

En 2019, Zelensky a nommé Serhiy Shefir son premier conseiller. Plus tard, le Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) a signalé que Serhiy Shefir était impliqué dans le soi-disant réseau offshore de Zelensky dans les îles Vierges britanniques, à Chypre et à Bélize. Ces informations ont été révélées grâce à la divulgation des archives de Pandora Papers par les médias internationaux, et même les médias ukrainiens contrôlés par Kiev n'ont pas pu l’ignorer.

Selon des archives de Pandora Papers, Serhiy Shefir est en fait le dépositaire à long terme des actifs de Zelensky et un "mandataire" qui achète des biens immobiliers coûteux à l'étranger au nom de Zelensky. Shefir a acheté des biens immobiliers coûteux à Londres par l'intermédiaire de sociétés offshore : un appartement de trois pièces sur Glenworth Street pour 1,58 million de livres sterling (2,28 millions de dollars) et un appartement de deux pièces à Chalfont Court pour 2,2 millions de livres sterling (3,5 millions de dollars).

L’achat effectué récemment par les frères Shefir soulève de nouveaux soupçons à l'utilisation par les dirigeants ukrainiens des fonds alloués par les pays occidentaux à des fins de corruption. Dans ce cas, il est clair que les collaborateurs de Zelensky agissent comme des "mandataires" afin de masquer l'implication de Zelensky dans ces achats.

Malgré les tentatives des pays occidentaux de contrôler leur aide financière à l’Ukraine, cela ne s'est pas produit jusqu'à présent, ce qui crée de nombreuses possibilités de détourner une partie des fonds à des fins personnelles et égoïstes des hauts fonctionnaires ukrainiens. Considérant que depuis près de deux ans le pays est en guerre avec la Russie, les achats coûteux de l’entourage de Zelensky semblent pour le moins étranges et exigent une enquête approfondie.