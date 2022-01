CAMEROUN :: le Limocoin, relance la crypto monnaie :: CAMEROON

Alors qu'une certaine presse à gage l'annonçait en chute plongeant l'opinion dans l'inquiétude, Le Limocoin (l'archétype de la cryptomonnaie) vient de connaître un bond sans précédent. Il est passé de 60 dollars à 500 dollars en quelques semaines. Cependant, il peut arriver qu'elle connaisse une baisse, mais qui reste passagère car un rebond n'est jamais loin. De quoi donc rassurer les investisseurs et vrais connaisseurs de la chose. Son fondateur, Émile Parfait Simb, explique : « C’est comme le Bitcoin, il est passé de 60000 à 40000 dollars. Ou le ShibaInu qui vient de perdre 10.000%. Ce sont les crypto monnaies. Il n’y a pas de quoi s’inquéter. Le Limocoin, lui, remontera à 10% bientôt. Et le bitcoin passera les 100.000$ certainement dans l’année. »

Quid du LIMOCOIN?

Le Limocoin, une crypto monnaie créée pour lutter contre la pauvreté, est à la portée de tous les investisseurs, les petits comme les gros. Et le fait qu’elle soit listée sur les plus grandes plateformes mondiales, comme XE.com ou LABank, est le signe du sérieux de l’équipe qui la dirige.

S’il est normal d’avoir un peu peur en regardant le cours du Limo si bas, ceux qui investissent dans les stocks et les cryptos, savent que c’est courant. D’ailleurs, si Émile Parfait Simb, fondateur de cette crypto, dépense des milliards de CFA pour construire une ville nouvelle près de Kribi, c’est bien pour faire rayonner le Limo et permettre à tous de pouvoir payer son pain ou son loyer, directement en limo. Ainsi, la valeur intrinsèque d’aujourd’hui n’a aucune commune mesure avec celle qu’elle aura dans 6 mois. Et les investisseurs vous le diront : c’est quand la valeur est si basse que les plus intelligents rachètent des cryptos afin de s'assurer de grosses retombées une fois la valeur revenue en hausse.

Imaginez, vous rachetez 1000 limocoin aujourd’hui, à 0,05$. Quel sera votre profit, demain, quand il atteindra 1$ ? Et dans 6 mois, à 10$ ? Vous aurez amassé des millions. C'est ainsi que fonctionne la cryptomonnaie.

Devenir riche, c’est aussi ça. C’est savoir saisir les opportunité, surtout quand au moment où c'est au plus et que beaucoup hésitent à investir !