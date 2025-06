CAMEROUN :: Procès en diffamation : VOX Africa, Jephté Tchemedié et Charles Soh sous pression judiciaire :: CAMEROON

« Penka-Michel : Toponymie d’une circonscription administrative controversée », tel est le titre du film-fiction écrit par le journaliste Jephté Tchemedié de la chaîne de télévision « VOX AFRICA » et réalisé par Aristide Yentgwe.

Dans ce film-fiction à charge diffusé il y a 2 mois, Jephté Tchemedié donne la voix à plusieurs natifs de l’arrondissement de Penka-Michel dans le département de la Menoua. Nous faisons notamment allusion à Charles Soh le commanditaire dudit film-fiction, Paul Olivier Tagakou, Robert Kpwang, Marie Wakam, Veuve Nteuga Édouard, Moifo Pehsi, Albert Nenguia, Yarro Tchinda Folapnet, etc …

Au travers des mensonges de toutes sortes ces derniers n’ont ménagé aucun effort pour salir la mémoire du Patriarche Penka-Michel décédé le 27 avril 1998 à Douala. Mais plus tard certains ont déclaré à leurs proches qu’ils ne savaient pas que leurs propos allaient être utilisés pour un film. Le Chef de la famille Penka-Michel quant à lui n’a jamais été approché par le journaliste de « Vox Africa », Jephté Tchemedié, à en croire nos sources.

Huissiers de justice

Des sommations interpellatives dont le but est qu’ils apportent les preuves à même de soutenir leurs propos diffamatoires diffusés dans ce film-fiction ont été servies aux uns et aux autres. Mais personne, selon nos informations, n’a pu produire la moindre preuve aux huissiers.

Les agents trouvés à « VOX AFRICA » dont les locaux sont normalement à l’immeuble Hibiscus (une société immobilière de Fokam Kammogne au quartier Fouda à Yaoundé) ont dit aux huissiers que la télévision n’a plus de représentation au Cameroun. Mais tout le monde sait pourtant que les bureaux de cette télévision dirigée par Rolande Kammogne, (fille de Paul Fokam Kammogne Ndlr) se trouvent précisément à cet endroit ; à Africa Space, à l’immeuble Hibiscus. De quoi ont-ils peur ? Question grave !

Mais qu’importe ! Les sommations de « VOX AFRICA » et de Jephté Tchemedié ont été servies à cet endroit et de source digne de foi, les plaintes en elles-mêmes seront déposées à partir de la semaine prochaine. CHAUD DEVANT !!!

Union des Populations du Cameroun

À la vérité, le patriarche Penka Michel n’avait jamais milité ni pactisé avec l’UPC et ne pouvait donc les trahir. C'est certainement ce qui explique la difficulté de Charles Soh et consorts à répondre aux sommations interpellatives sur les preuves de leurs affabulations.

Le Patriarche Penka Michel était un patriote qui dès 1957 adressait déjà des pétitions aux Nations-Unies contre les exactions et les discriminations de la France tutrice vis-à-vis des populations locales.

Lorsque les assassinats, tueries sauvages et brutales par les populations contre leurs propres frères s’intensifièrent à Bansoa (cas du Chef Bassokeng et plusieurs autres assassinés par leurs propres frères, avant l’arrivée des soldats), c'est à juste titre que le Patriarche Penka Michel, déjà Conseiller municipal du village Bansoa, de concert avec le Chef Supérieur Bansoa Tchinde Joseph avec qui il militait dans le même parti politique le RPC, sollicita de l’Administration camerounaise (le Gouvernement du 1er Ministre Ahmadou Ahidjo), la protection militaire pour la sécurité des populations.

L’histoire est constante, ce sont les règlements de compte par des tueries qui ont précédé l’appel à la protection de l’armée. C’est cette vérité que Charles Soh et ses acolytes s’emploient à travestir.

Sinon, comment expliquer leur incapacité à produire la moindre preuve de ce que le Patriarche fût un upéciste ou à tout le moins un indic ? Cela amène les uns et les autres à comprendre qu’il s’agit d’une théorie du complot savamment élaborée par Charles Soh et ses commanditaires dont les ambitions politiques pour les futures échéances politiques ne font l’ombre d’aucun doute.

Charles Soh et ses commanditaires tapis dans l’ombre n’ont pas de scrupules et sont prêts à marcher sur des cadavres pour régler des comptes politiques. Leur principal adversaire politique à Bansoa est le Conseiller Régional, Sa Majesté Maître Penka Michel, un avocat de renom bien connu des cénacles juridiques à l’échelle nationale et internationale et très populaire à Bansoa.

Charles Soh et ses commanditaires croient dur comme fer que pour atteindre Maître Penka Michel en le neutralisant sur le plan politique, il faut attaquer son père décédé il y a 27 ans. Sinon, pourquoi maintenant ? Pourquoi ce sabotage intervient-il à la veille des échéances électorales ?