FRANCE :: Willy de Paris fête ses 25 ans de carrière

Le Festival de fin d’année débute en octobre à Paris, et c’est l’artiste Willy de Paris qui ouvre les festivités le 12 octobre 2024, au 2 Rue de l’Industrie, 77270 Villeparisis, en célébration de ses 25 ans de carrière. Pour évoquer Willy de Paris, il faut assister à l’un de ses spectacles, le voir sur scène ou l’écouter dans ses moments d’humour. C’est un artiste né, le Dieu de l’improvisation, celui qui insuffle à une soirée toute sa beauté et sa magie, même dans les moments les plus timides. Willy de Paris est un maître de la scène. Willy de Paris fait partie de cette génération de comédiens camerounais qui ont inscrit leurs noms au panthéon de l’art.

Il peut entrer sans être renié aux côtés de légendes comme Jean Miché Kankan, Ndaniel Ndo, D.V K Moktoi, Essindji Mindja, Narcisse Kouokam et Antonio. Il maîtrise les formes traditionnelles sans s’enliser dans le passé ; il a enrichi son art de techniques et de styles baroques tout en élevant la simplicité du style galant. Willy est un artiste engagé, fervent défenseur de sa communauté anglophone opprimée, il a dénoncé les combats de Lebialem et les atrocités qui s’y déroulaient. Son engagement culturel en France est également reconnu. En octobre, tous les projecteurs seront braqués sur lui, car il sait électriser les foules. Chaque prestation de Willy en une soirée laisse un souvenir inoubliable et une trace ineffaçable dans le cœur de ses spectateurs.

Récemment, sa communauté à Paris l’a honoré de façon symbolique pour son prochain spectacle. Le chef de la communauté camerounaise de Lebialem a exprimé sa gratitude envers Willy de Paris pour sa promotion de l’art camerounais au-delà des frontières, prenant la parole, il a déclaré : « Nous formons une seule et même famille, et nous appelons tous nos frères de Lebialem et au delà à soutenir Willy de Paris. C’est notre frère, et 25 ans de carrière ne sont pas comparables à 25 jours ; il l’a prouvé, et aujourd’hui encore, il en fait la démonstration. » À cela, Willy a répondu avec modestie : « Je n’ai pas grand-chose à dire, ce n’est que du travail. Chacun sera content de célébrer ces 25 ans de carrière le 12 octobre. »

La présence d’autres nationalités, notamment des Nigérians et des Ghanéens lors de cette petite cérémonie, a montré que nous appartenons tous à une même communauté culturelle. Paris, ville de culture et de musique, voit ses diverses communautés enrichir la culture camerounaise avec leurs rythmes variés. Nous décernons un satisfecit à Monsieur Willy de Paris et son équipe, qui font danser et rire les Camerounais depuis 25 ans. Coco Argenté, une figure du Bitkusi, a également apporté son soutien, invitant le public à venir célébrer cette soirée mémorable ; elle a d’ailleurs annoncé sa présence ce jour-là, parce que dit-elle : « Willy l’a accompagné à ses débuts. » Willy est un humaniste.

J’ai contacté plusieurs personnes pour recueillir des témoignages. Ses proches décrivent un homme d’une humilité rare, qui aborde chacun avec simplicité, sans jamais se montrer prétentieux malgré son immense talent. Les mots qui reviennent rappellent toujours cet artiste, connu pour sa capacité à enflammer les foules et son talent pour l’improvisation, ce qui promet une soirée riche en émotions et en rires. Cet événement est à ne pas manquer, surtout que sa communauté parisienne l’honorera pour son engagement et sa contribution à l’art camerounais à l’occasion de ses 25 ans de carrière. Un grand événement est donc prévu le 12 octobre à Paris.