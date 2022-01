CAMEROUN :: Can TotalEnergies 2021 : Les lions indomptables qualifiés…Sans la manière :: CAMEROON

On attendait le capitaine Aboubakar Vincent et Carl Toko Ekambi faire trembler les filets pour une qualification sans panache des Lions en 8 eme de finale. Le Requins du Cap Vert ont imposés un nul (un but partout) aux Lions indomptables du Cameroun.

Le signe Indien n’a pas été brisée « Le Cap Vert à toujours été la bête noire du Cameroun ».La tradition a été respectée, les deux équipes se sont séparées dos à dos. Malgré la qualification des Lions, ce score a laissé au sein des supporters un gout d’inachevé : nous voulions un sans faute au premier tour. Malgré tout et pour les Lions Indomptables, « Premier tour validé ». le Cameroun termine à la tête du groupe A devant le Burkina Faso. Ce qui lui garantit un 8e de finale dans son antre d’Olembé contre l’un des meilleurs troisièmes. Ce qui a fait dire au Journal Terre Promise Hebdo que les « Lions Indomptables Rois d’Olembé » Pour le journal, les Lions Indomptables ont confirmé leur statut de leader incontesté de la poule A, ce qui leur ouvre la voie des 8e de finale.

Déjà, La Voix du Centre Sport spécule sur une victoire finale de l’équipe du Cameroun « Les Lions vont vers une nouvelle étoile ». Après le match nul contre les Requins bleus du Cap-Vert, les Lions terminent premiers de leur groupe. Ils poursuivent la course dans cette compétition avec quelques fébrilités toutefois.

Cette victoire des Lions intervient au moment ou se pose la question des « Stades vides » qui alimente la presse. Une note du premier ministre a été publiée invitant tous vers les gradins pour rehausser l’éclat de la fête du football.

Pour L’Essentiel du Cameroun, il s’agit de « Vaincre le vide ». Le manque d’affluence reste le seul véritable hic sur le plan organisationnel de la CAN TotalEnergies 2021 qui se déroule au Cameroun depuis le 9 janvier dernier. Toute chose qui déteint le caractère festif de la fête du football dans le pays. Cette situation préoccupe au plus haut niveau les pouvoirs publics qui ont pris des mesures visant à favoriser l’accès du public dans les stades. Il reste que leur efficacité soit éprouvée. En attendant, la compétition se poursuit sur les pelouses avec tout son lot de surprises.

Cependant que Prospective Nouvelle estime à « 50 500 spectateurs au stade d’Olembé ». Nous informe Le public Camerounais répond massivement à l’appel du Président de la République et le gouvernement gagne le pari de la mobilisation et du remplissage du stade.

