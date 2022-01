Cameroun, 15 janvier 1971- 15 janvier 2022: Commémoration Ernest Ouandié, 51 ans après ! :: CAMEROON

Ce 15 janvier 2022, cela fait 51 ans qu'Ernest Ouandie, leader de l’Union des populations du Cameroun et l’un des pères de l’indépendance tombait, exécuté lâchement par le régime d'Ahmadou Ahidjo.

Ce jour, dans le cadre de la commémoration de la figure d’Ernest Ouandie, la Fondation Moumié a choisi de rendre hommage à ce dernier et aux milliers de nationalistes camerounais qui ont ouvert la voie de l’émancipation du peuple du Cameroun.

Héros nationaliste camerounais, leader de l'Union des populations du Cameroun fermement opposé à l'Etat néocolonial imposé par la France au Cameroun.

Au Cameroun, les combats, et les massacres de villageois par les troupes franco-camerounaises, dans le cadre de la répression de l'UPC, mouvement politique qui s'oppose au régime néo-colonial, durent jusqu'en 1963. Ernest Ouandié conserve un noyau de maquisards jusqu'en août 1970.

Il est arrêté le 21 août 1970 lors d'un déplacement organisé par Mgr Albert Ndongmo, évêque de Nkongsamba. Il sera jugé avec d'autres compagnons et l'évêque, pour complot visant à assassiner Ahmadou Ahidjo, le chef de l'État, lors d'une parodie de procès devant le Tribunal Permanent Militaire à Yaoundé. Son avocat, Me de Felice, se voit refuser l'entrée au Cameroun. Ernest Ouandié refusa de se renier en choisissant le sort qui lui a été réservé plutôt que de demander la grâce présidentielle à un suppôt du néocolonialisme.

Selon les témoignages, le jour de son exécution le 15 janvier 1971, Ouandié refusa le bandage des yeux comme de coutume, préférant affronter la mort en face. Son exécution consacrait ainsi, selon le pouvoir, la fin de l’Upc. Mais Ahidjo et ses soutiens français s’étaient trompés, la graine révolutionnaire était plus enfoncée dans le peuple qu’ils ne l’imaginaient.

Nous avons choisi un extrait du livre d'Abel Eyinga intitulé "L’UPC une Révolution manquée ?" pour vous rappeler du type de personnes qu’ils ont été, ces hommes des années 48 et qui devraient être les vrais modèles pour les générations présentes et à venir de camerounais.

« …Sans mandat de personne, sans compte en banque, sans titres universitaires et sans perspective de récompense, un petit groupe d’homme sortis des mêmes milieux que leurs contemporains, et que rien ne prédisposait à la notoriété, a choisi la voie difficile de l’honneur et du patriotisme, à un moment où il était plus commode, plus sécurisant et plus rentable de se ranger derrière le plus fort.

Ils connaissaient le danger auquel ils s’exposaient en osant brandir l’étendard de la liberté devant l’occupant ; en invitant les « sujets français » que nous étions à affirmer leur identité et leur personnalité particulières ; enfin en revendiquant le droit, pour les Camerounais, à être maitres chez eux comme les Français , les Anglais en Angleterre, les Américains en Amérique.

Avec le courage indomptable des pionniers et armés de la seule force de leur conviction, ils sont parvenus à réveiller des villages entiers, à mobiliser des villes et à transmettre leur idéal à des populations illettrées et analphabètes ne parlant pas une même langue. Par leur exemple et leur enseignement, la conscience nationale s’est progressivement substituée à la conscience tribale, de sorte que l’éclosion finale d’une nation camerounaise moderne se trouvait à portée de la main.

Pour fixer les fondations d’un édifice capable de résister à l’usure du temps, les hommes de 48 ont choisi d’investir dans l’intelligence, la volonté et le courage des Camerounais. Et il faut y ajouter la constance dans ses convictions et la sincérité avec soi-même et avec les autres. C’est cette constance et cette sincérité que les Camerounais ont apprécié le plus chez ces pères fondateurs qui les firent vibrer pendant les six années glorieuses du nationalisme triomphant.

UM était le même homme dans son village, à Eséka, à Douala, à Kumba, à Paris, à New York, dans le « maquis », en somme, partout et en tout temps. D’où son incontestable popularité. D’où son authentique leadership et le respect qu’il inspirait même à ses adversaires. On ne se dévoue pas pour un chef dont on sait que, dès la première épreuve, il va baisser les bras, se rendre à l’ennemi ou changer de personnage. C’est une évidence que l’UPC d’aujourd’hui, l’UPC des héritiers, a besoin d’hommes et de femmes de cette trempe. Et au – delà de l’UPC, le Cameroun tout entier… »

