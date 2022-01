CAN 2021: Bloqués à la frontière camerounaise, les supporters gabonais dorment à la belle étoile :: CAMEROON

Dans le but de faire venir le public gabonais au stade et prouver aux yeux du monde entier que les Gabonais sont tous solidaires avec leur équipe nationale, l'élite gabonaise et plusieurs hommes d'affaires de Libreville ont choisi de mettre des bus à la disposition des volontaires pour venir à Yaoundé supporter leur pays qui défiait hier le Ghana pour sa deuxième sortie à la Coupe d’Afrique au Cameroun,

Partis mercredi dernier vers 14h d'Oyem, Franceville,Bitam et Libreville des supporters gabonais se sont retrouvés abandonnés dans la ville frontalière d'Eboro du côté gabonais. " Nous ne sommes pas contents des autorités gabonaises qui ont promis de tout faire afin que la partie camerounaise nous laisse entrer sur le territoire camerounais munis de nos cartes d'identités" confie Oyono Mbiaga, porte parole des supporters gabonais

"Bloqué depuis 17h à la frontière du Cameroun, côté Cameroun. Nous avons fait toutes les démarches administratives mais au moment de partir, on apprend que l'ambassade du Gabon au Cameroun a oublié de prévenir la frontière du passage de notre bus " ajoute une autre source gabonaise.

"Première nuit dans le bus à Oyem dans le parking du Mvett Palace, la 2e nuit on la passera certainement sur le pont Meyo-Kye côté Cameroun dans le même bus. La police camerounaise attend juste un coup de file de notre ambassadeur qui lui n'a rien trouvé d'autre à nous dire qu'un certain Bignoumba au comité de privatisation à Libreville lui a dit qu'aucun bus ne doit passer aujourd'hui. Le diplomate dit qu'il ne peut rien faire pour nous ce soir. En attendant, nous sommes là, sans nourriture, sans eau car on a épuisé toutes nos réserves ", poursuit Oyono Mbiaga.

"Nous sommes partis du Gabon pour soutenir notre équipe nationale. 2 jours plus tard, certains dirigeants de la République ont décidé de nous punir", a-t-il précisé.

Il faut souligner que pendant que ces supporters du Gabon étaient bloqués à la frontière du Cameroun, leur équipe les Panthères du Gabon a fait tout de même une très belle opération, en s'ouvrant en grand les portes du tour suivant (les huitièmes) après avoir arracher le nul face aux Black Stars du Ghana (1-1).