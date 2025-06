CAMEROUN :: Inceste : L'artiste musicien Saint Désir Atango écroué à la Prison principale de Mfou :: CAMEROON

Mfou, département de la Mefou-et-Afamba ( région du Centre). Camer.be apprend à l'instant même, le placement en détention provisoire, de l'artiste musicien, Saint Désir ATANGO, ce lundi, 02 juin 2025, par le procureur de la République de céans.

Le chanteur qui a avoué avoir des rapports sexuels avec ses propres filles au point d'en être le géniteur des enfants, comparaîtra le 02 décembre 2025 devant le tribunal.

Selon des sources non encore confirmées, le procureur de la République aurait convoqué ses filles concernées par cet acte incestueux inqualifiable, et qui ébranle les us et coutumes du pays.

Il est possible que des filles tombent aussi sous le coup de la condamnation, en raison de leur âge majeur, même si en croire des exégètes du droit, elles bénéficient des circonstances atténuantes.

