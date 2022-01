CAMEROUN :: Éducation par le cinéma : Chantal Biya embarque Dodi la tortue à l'arbre de Noël :: CAMEROON

Ce n'est plus un secret, la sensibilisation des plus jeunes est portée depuis plusieurs années maintenant, par DODI la tortue. Il s'agit d'une idée originale de Michèle BILONG qui l'a d'abord proposée sous forme de livres à travers la collection " Les Aventures de DODI la tortue", puis en film d'animation sous format 2D, lequel se présente en plusieurs épisodes.

En effet, DODI éduque. II dit non à la drogue, au vol d'enfants. L'on voit aussi DODI et la sécurité routière ; DODI au village ; DODI à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de football, événement majeur au cœur de l'actualité sportive au Cameroun. Ce projet fait de Michèle BILONG la première Africaine à illustrer un film en 2D aux couleurs du continent, en faveur de l'éducation et de la sensibilisation des des enfants contre certains fléaux.

Chaque sortie officielle a d'ailleurs et toujours eu pour marraine, la Première dame camerounaise Chantal BIYA, présidente de la fondation qui porte son illustre et prestigieux nom : Fondation Chantal BIYA. Cet espace a, encore, le 10 décembre 2021, servi de cadre à la présentation de la mascotte DODI la tortue.

Une grande première en Afrique. Le 24 décembre dernier, la Première dame du Cameroun a fait de cette mascotte son invitée de marque pour la traditionnelle cérémonie de l'arbre de Noël. Avec elle, des centaines de cadeaux on été remis aux enfants présents à cette célébration. Ce geste de Chantal BIYA valait tout son pesant d'or car, de nombreux invités sont répartis chacun avec une photo de DODI.

La Première dame du Cameroun qui a fait de sa vie une croisade contre les maladies et les souffrances, est convaincue de l'éducation et de la sensibilisation des enfants contre la drogue, l'alcool et autres fléaux, par le cinéma. D'où son intérêt pour DODI.