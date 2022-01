CAMEROUN :: Programme de bonne gouvernance : Paul Biya répond à Maurice Kamto. :: CAMEROON

Le 31 Décembre 2021, le président de la République Paul Biya à fait une adresse à la Nation au cours de laquelle il a fait le tour de la situation sociopolitique du Cameroun, Maurice Kamto, président du Mouvement Pour La Renaissance du Cameroun MRC et principal challenger du Paul Biya à l’élection présidentielle de 2018 quant à lui est monté au créneau. Pour fustiger la gouvernance du gouvernement de Paul Biya. En guise de comparaison nous vous soumettons à un exercice de question de Maurice Kamto et réponse de Paul Biya. Dans les domaines social, économique et politique.

Sur le plan sanitaire, Maurice Kamto a dénoncé le clair-obscur de la gestion de la pandémie Covid19 « comme pratiquement tous les pays dans le monde depuis deux ans déjà, le Cameroun a souffert et souffre encore sévèrement de la pandémie du Covid-19. Une communication officielle brumeuse nous prive des données précises sur l'évolution de la situation dans notre pays. Il est néanmoins constant que cette épidémie est une réalité qui, en plus de causer des morts, impacte sérieusement l'activité économique nationale ».

Sur le sujet, Paul Biya indique qu’ « Il est par conséquent impératif de ne pas baisser la garde et de continuer à respecter les règles d’hygiène et les mesures barrières, telles que le port du masque dans tous les lieux publics ou la distanciation physique. Mais au regard de la nocivité de ce virus, la vaccination constitue sans doute une mesure barrière supplémentaire. C’est la raison pour laquelle je demande à tous et à chacun de se faire vacciner, et de ne pas prêter le flanc aux conjectures complotistes qui foisonnent sur les réseaux sociaux, concernant le vaccin contre le corona virus ».

La Chambre des comptes de la Cour suprême a rendu public un rapport accablant à ce sujet. Et Maurice Kamto s’insurge « Nous exigeons que des suites judiciaires soient données à ce énième scandale financier sous le régime actuel. Par ailleurs, outre les fonds alloués par les bailleurs de fonds internationaux, d'importantes sommes puisées dans le budget de l'État ou tirées des dons des sociétés et des personnes physiques, ont elles aussi été englouties dans la lutte contre cette pandémie dans notre pays.

Nous exigeons également un audit de toutes ces ressources collectées au niveau national, et dont la mauvaise gestion a mis à nu la gloutonnerie de ceux qui ont la responsabilité des affaires du pays aujourd'hui » Ce qui a fait dire à Paul Biya que « Nous devons renforcer la gouvernance dans la gestion de nos finances publiques, en luttant contre la corruption et le détournement des deniers publics. Par conséquent, tous ceux qui se rendent coupables de malversations financières ou d’enrichissement illicite, en assumeront les conséquences devant les juridictions compétentes ».

Sur la plan sécuritaire, Maurice Kamto estime que « Paul BIYA avait hérité d'un pays uni, rassemblé, stable et totalement sécurisé aussi bien à ses frontières qu'à l'intérieur du territoire national, il laissera en héritage un pays désuni, divisé par la haine ethnique, déchiré par des conflits armés, en particulier dans les régions anglophones du Nord-ouest et du Sud-Ouest et dans la région de l'Extrême-Nord. S'agissant plus particulièrement de la guerre civile en cours dans les deux régions anglophones, elle constitue une honte nationale pour notre pays. Son bilan militaire, humanitaire, économique et social est désastreux. Rien ne justifiait cette guerre au moment de son déclenchement, rien ne la justifie près de cinq ans après » Et Paul Biya explique « Dans cet exercice noble de défense civile et militaire, plusieurs de nos compatriotes ont perdu la vie sur le champ de bataille.

Puissent-t-ils trouver dans notre détermination à poursuivre le combat, le réconfort que leur sacrifice pour la République n’aura pas été vain. Ils constituent des modèles pour notre jeunesse, que j’exhorte à ne pas céder aux manœuvres d’endoctrinement des groupes sécessionnistes. Dans ce combat contre le terrorisme, nous entendons rallier un large éventail d’Etats partenaires, en déconstruisant les contre-vérités sur la situation des droits de l’homme dans notre pays, véhiculées au sein de l’opinion internationale par certains contempteurs du Cameroun. En raison de notre attachement à la paix et à la tolérance, nous avons continué à faire preuve d’ouverture et de dialogue pour mettre fin à cette crise dont nos populations n’ont que trop souffert ».

Face au marasme économique dénoncé par Kamto « Il résulte de cette situation un arrêt quasi systématique des grands chantiers infrastructurels engagés par notre pays. L’autoroute Yaoundé-Douala de 196 km, commencée depuis 2014 et qui en est donc à la 7e année de sa réalisation, est à l’arrêt après son 60e km dont à peine 40 km seraient praticables ; l’autoroute Kribi-Edéa ; la route Kribi-Ebolowa par Akom 2 ; la Ring-road dans le Nord-Ouest, engagée depuis 1988 et portant sur 365 km dont seulement 60,5 km étaient achevés en fin 2020 ; les 14 péages sur des pistes bitumées ; le barrage de Bini-Warak, bloqué pour une question d’assurance du chantier ; les infrastructures sportives, telles que le complexe sportif d’Olembé, passé miraculeusement de complexe à un simple stade, dont l’achèvement annoncé depuis fin 2018 n’est pas complet en cette veille de la CAN de 2022 » Paul Biya precise « Des investissements considérables ont été effectués en vue de l’achèvement des projets structurants de première génération.

Dans ce chapitre, il convient de mentionner entre autres : l’achèvement de la première phase des autoroutes Yaoundé-Nsimalen ; Yaoundé-Douala et Kribi-Lolabe ; leur mise en exploitation est effective, dans le cadre des partenariats public-privé conclus ; la construction de 914 kilomètres de routes bitumées ; l’élargissement de la carte sanitaire avec l’inauguration des Centres Hospitaliers de Référence d’Ebolowa et de Bafoussam, ainsi que l’achèvement de celui de Garoua ; l’exécution des projets visant notre autosuffisance énergétique, à travers la poursuite des travaux de construction du barrage de Nachtigal et le parachèvement de la ligne de transport de l’énergie électrique du barrage de Memve’elé ».