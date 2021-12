CAMEROUN :: Réunion de l’OCCN:l’ASECNA à l’écoute de son personnel :: CAMEROON

Créée à Saint Louis au Sénégal le 12 décembre 1959, l'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) constitue, après plusieurs années, un modèle achevé de gestion coopérative des espaces aériens.

Aujourd’hui, l’ASECNA a pensé à instaurer un mécanisme de dialogue social en son sein, ce qui est bien rare dans les entreprises de nos jours. Parce que rien n’est imposé, l’entreprise laisse le choix à son personnel. L’instauration ou la mise en œuvre de ce mécanisme nécessitait la création, la mise en place d’un organe communautaire chargé des négociations d’où la naissance de l’OCCN. Après les derniers échanges survenus il y’a quelques années, l’Organe Communautaire de Concertation et de Négociation (OCCN) de l’ASECNA a de nouveau lieu 2021. Effectivement, cette réunion de l’OCCN se déroulera à Douala du 14 au 27 décembre 2021. Ainsi, durant plus de 12 jours, une centaine d'experts venus de 18 pays membres de l'Agence vont procéder à la relecture et à la signature du contrat d'entreprise 2022/2024 entre l'ASECNA et les représentants du personnel (+ 6000 travailleurs).

Depuis la création de l’agence, c’est l’une des rares fois que la négociation se tient hors de DAKAR (Sénégal) où se trouve son siège. C’est bien parce qu’il faut prendre soin de l’espace aérien et des avions dans un rayon bien définit de 16 millions de km², que cette réunion se tient étant donné la situation plutôt difficile dans laquelle le monde entier se trouve à cause de la pandémie de Covid 19.

Une crise qui a considérablement impacté sur les recettes financières de l’ASECNA. En effet, Ses recettes se situent à moins de 70% de celles de 2019 bien avant la crise. Mais, l’ASECNA peut compter sur le sens de responsabilité de son personnel pour pouvoir y faire face. Raison pour laquelle l’ASECNA organise cette démarche de concertation régulière avec son personnel. Ce qui permet donc de garantir la paix sociale, un élément fondamental pour l’atteinte des objectifs de sécurité et de continuité de fourniture de services de navigation aérienne aux usagers en conformité avec les attentes des parties prenantes dont les États membres.

La cérémonie d’ouverture a eu lieu ce 14 Décembre 2021 à la salle de conférence de l’hôtel la Falaise de Bonanjo (Douala) et a été présidée par le ministre des Transports du Cameroun Jean Ernest Masséna NGALLÈ BIBÉHÈ sous le regard attentif du gouverneur de la province du littoral, Samuel Ivaha Diboua, du directeur de l'Autorité de l'aviation civile (CCAA), ASSOUMOU Paule épse KOKI, du Représentant de l’ASECNA Cameroun, BOULOU Domnole Eloi lya, du nouveau Président du Bureau du Collectif des Représentants des Travailleurs (BCRT) de l'ASECNA, Mr Lamizana Ahmed et du directeur de l'ASECNA Mr Mohamed Moussa.

Au centre des conversations lors de cette réunion, il y’a la négociation du Contrat d’entreprise 2022-2024.

Lors de son discours d’ouverture, le ministre n’a pas daigné félicité l’entreprise pour ses œuvres jusqu’ici, plus de 60 ans après sa création. Dans son discours, mr le ministre dit : « J’apprécie hautement toutes les actions entreprises par l’ASECNA durant plus de soixante (60) ans dans le domaine de la gestion coopérative des espaces aériens des Etats membres. Je tiens aussi à vous féliciter pour les grands chantiers en cours et en particulier ceux portant sur la mise en œuvre: des Services de Renforcement Statellitaire (SBAS), du projet de ‘‘ciel unique pour l’Afrique’’ qui s’inscrit en droite ligne de l’agenda 2063 de l’Union Africaine, relatif au Marché Unique pour le Transport Aérien Africain (MUTAA) visant la réalisation d’un espace aérien africain commun… ».

Il faut noter que l’ASECNA est présente dans 18 pays membres, où elle assure la fourniture des services aériens dans un espace couvrant une superficie de 16 100 000 km2 (1,5 fois l'Europe) réparti en 6 régions d'information en vol (F.I.R) définies par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI).