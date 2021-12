CAMEROUN :: Abdoulaye Harissou : La crise du Logone et Chari est le reflet de l’incompétence de nos gouvernants :: CAMEROON

Une fois de plus le Logone et Chari est endeuillé. Des morts de trop et des dégâts matériels importants qui auraient pu être évités.

En effet, parce que, il y a quelques semaines, le Gouverneur de la Région de l’Extrême-Nord s’est rendu sur le terrain avec une cohorte de fonctionnaires et de chefs traditionnels de la Région pour tenir un meeting folklorique de réconciliation au cours duquel ils ont asséné des banalités et des effets d’annonces démagogiques aux populations, le gouvernement qui n’a dépêché aucun Ministre a cru le problème réglé.

Mais, comment peut-on régler un conflit comme celui-là et de surcroit dans un Département si complexe sur les plans géographiques et socio-ethniques sans en analyser les causes profondes et rechercher des solutions efficaces à mettre en place immédiatement pour sa résolution ?

Pour éclairer les camerounais et l’opinion internationale, il faut rappeler que le conflit en cours entre ‘‘les Arabes-choas ’’ et les ‘‘ Musgums ’’ deux ethnies séculaires du département du Logone et Chari est avant tout foncier. Ensuite, s’y sont greffés les problèmes socio-politiques et économiques. Sans en négliger les aspects historiques, il s’agit à l’origine du contrôle des terres. Les Musgums, pêcheurs depuis des lustres exploitent les zones marécageuses et les étangs naturels pour apprivoiser les poissons qu’ils capturent en saison sèche. Avec le changement climatique et la poussée du désert, l’aridité des terres et la rareté de l’eau ont fait leur lit dans cette zone autrefois humide.

Ce qui a poussé les arabes-choas eux aussi naturellement éleveurs nomades et sédentarisés pour certains à faire abreuver leurs bêtes dans ces points d’eau qui se dessèchent après leur passage laissant les poissons morts. Ce que ne peuvent accepter les Musgums dont la pêche est la principale activité et source de revenu. Le chercheur Lorenzo COTULA, Expert en questions foncières à l’International Institue for Environment and Development (IIED) explique : « Le manque d’opportunités extra agricoles, la frustration et le manque d’espoir pour la jeunesse, peuvent créer un contexte d’instabilité ou un ‘‘ déclencheur’’ telle que la manipulation politique ou ethnique et conduire à des conflits violents ». Il cite comme exemple le cas du Rwanda où ‘‘ l’accès inégal à la terre a été l’une des causes structurelles de la pauvreté qui a été exploitée par les organisateurs du génocide contre les Tutsis ’’.

La richesse ostentatoire des Arabes-choas qui à travers le RDPC dominent aussi la politique dans ce Département, provoque la frustration des autres ethnies qui se sentent abandonnées à elles-mêmes. Quand en plus ils s’approprient des terres, cela suscite des revendications identitaires liées à la question foncière entre les autres tribus autochtones et eux. Les origines et les causes de ce conflit exposées, quelles sont les solutions à envisager pour tenter de les résoudre efficacement et à court terme ? A mon humble avis, elles sont de trois ordres à savoir : Juridico-administrative, économique et environnementale.

I- La solution juridico-administrative

Il s’agit de la réforme foncière et de l’aménagement du territoire. La réforme foncière indispensable et inévitable au Cameroun ne pouvant pas se réaliser à court terme, il faudrait prendre des mesures juridico-administratives urgentes ci-après : Le Préfet du Logone et Chari en sa qualité de gestionnaire du Domaine National pourrait par un Arrêté, procéder après concertation avec les forces vives à l’aménagement du territoire dans ce Département avec le concours des techniciens des services domaniaux et cadastraux compétents. Son objet serait de diviser les terres et les repartir en zones de polyculture agricole (champs et plantations) ; d’élevage (pâturages et pistes ; de pêche (marécages et étangs) et de foresterie (reboisement des zones de forêts protégées) et de les attribuer aux communautés sous forme de concessions en fonction de leurs activités. Cette solution déboucherait sur la deuxième qui est économique.

II- La solution économique

Les mesures juridico-administratives, devraient être accompagnées par des investissements publics adéquats pouvant permettre de sortir les populations de la précarité et de la pauvreté endémique qui les guettent. Ces investissements auront pour objectifs la maîtrise de l’eau et le développement de la pisciculture.

La maitrise de l’eau

Il est nécessaire de souligner que le Président AHIDJO qui avait pour priorité la maîtrise de l’eau dans les Départements de l’Extrême- Nord a laissé trois (03) barrages dans cette région : Maga, Mokolo, Chidifi. A cause du manque d’intérêt du régime à l’égard du septentrion, le suivi et la mise en place des projets qui leurs étaient attachés n’ont pas été effectués. Ce qui n’a pas permis à ces trois (03) grands barrages de jouer le rôle de déclencheur de développement qui leur était assigné.

L’eau est un enjeu extrêmement important. Bien maîtrisée, elle peut permettre le bien-être des populations et éviter les conflits entre-elles. Et cette maîtrise ne demande pas des moyens colossaux pour l’Etat. En effet, en attendant de monter de grands projets d’irrigation qui pourraient intéresser les grands bailleurs de fonds, il suffirait de creuser des forages, des puits et des marres d’eau qui permettraient d’abreuver les animaux pendant la saison sèche qui devient de plus en plus longue.

Il y’a quelques années, c’est ce qui a été fait dans le parc de Waza pour sauver les animaux sauvages notamment les éléphants. Des forages et des camions citernes alimentaient ces marres en eau. Et les résultats obtenus ont été très satisfaisants. Qu’est ce qui empêcherait de faire la même chose pour satisfaire les éleveurs et libérer les marécages et les étangs à poissons pour les pêcheurs ?

Le développement de la pisciculture

Depuis un certain temps le Ministère de l’élevage a fait de la pisciculture une de ses priorités. Les financements sont apparemment disponibles puisque quelques personnes les ont obtenus pour leurs projets qui fonctionnent. Pourquoi ne pas organiser les pêcheurs en Sociétés Coopératives, les former et leur octroyer des aides afin qu’ils modernisent et boostent leurs activités. Si ces deux premières solutions sont renforcées par la mise en place dans le Logone et Chari, maintenant, et dans tout le Grand Nord par la suite, d’un plan général de reforestation, un grand pas vers la paix sociale, la stabilité et le développement serait franchi.

Les solutions environnementales

Le Logone et Chari comme les autres Départements de l’Extrême-Nord et du Nord sont confrontés à une limitation sévère de l’humidité. Les zones arides et semi-arides dont ils font partie vont s’accroître de 5 à 8 % à l’horizon 2080 d’après les études faites par United Nations Framework Conventions on Climate Change (UNFPCC).

Il est par conséquent urgent de prendre des mesures adéquates pour éviter les effets d’une catastrophe annoncée due au changement climatique. La mise en place d’un programme immédiat de reforestation pour la réduction de ce phénomène est un impératif catégorique. Les financements internationaux pouvant en faciliter les réalisations existent. Il s’agit entre autres, tout particulièrement des programmes de ‘‘ Réductions des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des ressources forestières ’’ (REDD+). Ces programmes visent à aider les pays en développement qui abritent la majorité des forêts les plus importantes de la planète, à réduire leur destruction et à les préserver.

REDD+ prévoit de nombreuses actions parmi lesquelles la plantation d’arbres. Sous la houlette de l’Association des Communes Forestières du Cameroun (ACFC) et du Centre Technique de la forêt Communale (CTFCC), un projet REDD+ accompagné par le Programme National de Développement Participatif (PNDP) avec les financements CD2, a vu le jour dans la Région de l’ouest.

Initié par le groupement des communes BAGANTE- BANA - BANGOU en fin 2015 - mis 2016, ce projet a effectivement démarré début 2017. Sa mise en œuvre globale est évaluée au coût global de 3 783 000 000 F.CFA. Il va générer pendant sa durée de trente (30) ans, des revenus de l’ordre de 8 731 350 311 F.CFA issus de la vente des crédits carbones et des autres biens et services environnementaux.

Que font les communes du Logone et Chari ? Où sont leurs élus et leurs élites pour les guider et les encadrer en vue de concevoir et de monter des projets semblables ? N’est-ce pas la volonté politique qui manque ?

Conclusion

Grâce à la mise en place d’un aménagement du territoire intelligent et juste, à la facilitation de l’accès à la propriété des paysans, des femmes et collectivités coutumières, rurales et la pratique de l’agroforesterie, les effets néfastes du changement climatique avec ses corolaires que sont : la rareté des pluies, les mauvaises récoltes, la désertification et le manque d’eau pourraient être considérablement atténués. La paix sociale et le développement durable deviendrait une réalité.

C’est à cela qu’il faut s’atteler d’urgence en respectant la dignité des populations. Sinon, les rencontres démagogiques et les effets d’annonces érigés en mode de gouvernement ne peuvent être que des ‘‘ épées dans l’eau ’’.