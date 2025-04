CAMEROUN :: Le projet pilote Cameroonian Cultural Network dévoile sa cuvée artistique 2025.

Une tournée artistique avec 10 artistes, dans 10 villes camerounaises pour un total de 40 dates, soit 3 à 4 dates pour chacun des artistes dans les espaces culturels partenaires au projet pilote Cameroonian Cultural Network . C'est la quintessence du message délivré par les organisateurs de ce projet pilote à la presse ce 28 avril à Yaoundé.

Précisons que le Cameroonian Cultural Network est rendu à sa quatrième édition, cette conférence de presse était l'occasion de dévoiler la liste des 10 artistes retenus dans le cadre de ce projet mais également de présenter le dérouler de cette édition qui s'annonce bouillonnante dans 10 villes du Cameroun via des espaces culturels partenaires.

Pour ce faire, 5 membres de jury de nationalité camerounaise, triés sur le volet , avec chacun un parcours artistique et culturel reconnu ont été la cheville ouvrière pour valider l'appel à candidature artistique lancé dans le cadre de ce projet.

Serge Maboma, nom bien connu dans le jargon artistique camerounais et même au-delà. Pour cette quatrième édition du CCN, il est le Président du jury, par ailleurs promoteur culturel et artiste musicien, voix autorisée ce 28 avril pour livrer à la presse les 10 artistes retenus après un travail aussi stressant précise-t-il pour un total de 74 candidatures reparties en 5 catégories.

Ont été retenu de manière définitive pour la catégorie danse:Banka Emmanuel et la compagnie Tsina ; musique : Dashi et Julie Benito ;

Art visuel : Déborah, Daruis Dada ; théâtre : regard blessé from Bamenda, troupe Sassayé et enfin Art déclamatoire : Love and live.

Le Président de jury à l'issu de ses résultats s'est dit très flatté et honoré de faire ce travail, et de voir l'émulation dans la créativité et originalité de chacun de ses artistes ; nous nous sommes basés sur les critères établis en amont pour tous les participants, il poursuit en disant, le choix a été établi de faire une offre de qualité pour le grand public représentatif du CCN 2025.

Pour le Directeur du Centre de Lecture et d'Animation Culturelle ( CLAC) initiateur et porteur de ce projet d'envergure Charles Kamdem le Cameroonian Cultural Network 2025 sillonnera les espaces culturels des villes de Bamenda, Bandjoun station, alliance française de Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Espace culturel Doula'art, CIPCA, OTHNI, et bien d'autres espaces , à chaque tournée il y aura une fiche d'évaluation pour chaque artiste question de recueillir leurs avis renchéri-t-il, outre ses espaces le CCN en date du 4 et 6 juin prochain à Douala il est prévue un séminaire de renforcement des capacités avec les 10 artistes retenus et le comité d'organisation, le 6 juin par contre une conférence de presse se tiendra avec tous les 10 artistes du côté de la capitale économique Douala avec une scène ouverte de prestation artistique, la soirée de clôture est annoncée pour début décembre 2025 voilà de façon globale l'agenda artistique de Cameroonian Cultural Network act 4 dévoilé ce jour aux Hommes de médias.

APERÇU GLOBAL DU CCN.

Le Cameroonian Cultural Network (CCN) est une plateforme qui vise à accroître la mobilité des productions artistiques à travers le Cameroun. Pour ce faire, elle s'appuie sur les opérateurs culturels et contribue à les renforcer.

Lancé en 2022 par huit partenaires camerounais et européens (Ambassade d'Espagne au Cameroun, CIPCA, CLAC, Délégation de l'Union Européenne au Cameroun, Goethe Institut, Institut Français du Cameroun, Kiki Entertainment, OTHNI laboratoire de théâtre de Yaoundé), le CCN a pour mission d'établir un réseau camerounais solide pour les artistes et les opérateurs culturels, de faire tourner des productions artistiques et de fournir un programme de renforcement des capacités pour les infrastructures associées.

Depuis 2022, le CCN a organisé 90 spectacles lors des tournées de 20 productions artistiques de diverses disciplines (danse, théâtre, arts visuels, musique, slam) dans 9 différentes villes du Cameroun. Ces productions de haute qualité, sélectionnées par des professionnels des métiers des arts et de la culture, offrent des visions alternatives et sont des impulsions innovantes pour la société civile camerounaise en pleine croissance.

Objectifs et conditions de participation.

Le CCN a pour objectif de renforcer la mobilité des artistes camerounais à travers l'ensemble du territoire ; rapprocher les artistes de leur public et agrandir ce dernier ; contribuer à la professionnalisation des acteurs de l'écosystème artistique et culturel (artistes, techniciens, promoteurs culturels, responsables d'espaces, etc.) ; renforcer la programmation des espaces culturels indépendants Contribuer à la dynamisation des industries culturelles et créatives (ICC).Les disciplines concernées Arts visuels, danse, musique, arts déclamatoires (slam, poésie, conte, stand up), théâtre.

Les Conditions de participation : Ne jamais avoir été lauréat du CCN , être artiste et résidant au Cameroun Justifier d'une création (album, collection, pièce de théâtre, ...).

Le projet proposé doit exister à la date de soumission de la candidature, être physiquement présent et disponible pour 3 à 4 dates dans diverses villes du Cameroun durant la période juin - novembre.