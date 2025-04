CAMEROUN :: Yaoundé : La démolition de la station Total Ngousso accélère l’élargissement routier :: CAMEROON

La démolition de la station-service Total Ngousso à Yaoundé, intervenue le 28 avril, marque une étape clé dans le cadre du projet d’élargissement en 2x2 voies de l’axe Cimetière - Total Ngousso. Cette opération, longtemps retardée par des problèmes de libération d’emprise, devrait désormais permettre d’accélérer les travaux visant à fluidifier la circulation dans l’une des zones les plus congestionnées de la capitale camerounaise.

Un projet routier stratégique pour Yaoundé

Lancé pour moderniser les infrastructures de transport, ce chantier ambitieux prévoit de transformer l’axe existant en une voie élargie, dotée de deux fois deux voies. Objectif : réduire les embouteillages chroniques, améliorer la sécurité routière et accompagner l’expansion urbaine de Yaoundé. La station Total Ngousso, située sur un emplacement stratégique, constituait un obstacle majeur en raison de conflits liés à son démantèlement.

Les autorités ont finalement procédé à sa démolition après des mois de négociations, mettant fin à un blocage qui retardait l’avancée globale du projet. « Cette étape était indispensable pour libérer l’espace nécessaire aux nouvelles infrastructures », explique un responsable du ministère des Travaux publics.

Enjeux et défis de l’urbanisation

Le projet routier Yaoundé s’inscrit dans un plan plus large de modernisation des réseaux de transport, face à une croissance démographique et économique exponentielle. Cependant, les expropriations et démolitions soulèvent régulièrement des tensions, notamment concernant les indemnisations ou la réinstallation des activités économiques impactées.

La station-service Total Ngousso, fréquentée quotidiennement par des centaines d’automobilistes, devra être relocalisée. Les usagers et habitants espèrent que les travaux, une fois achevés, amélioreront significativement leur qualité de vie. « Les embouteillages ici sont infernaux. Ce projet est une lueur d’espoir », confie un riverain.

Prochaines étapes et attentes

Avec la démolition réalisée, les équipes peuvent désormais se concentrer sur l’élargissement des voies, la pose de revêtements modernes et l’installation d’équipements de sécurité (éclairage, signalisation). Le calendrier prévoit une livraison partielle d’ici fin 2025, selon les financements disponibles.

Reste à surveiller l’impact sur le trafic pendant les travaux, ainsi que la gestion des détours. Les autorités promettent une communication régulière pour minimiser les perturbations.