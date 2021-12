MONDE ENTIER :: L’Afrique continue avec le développement d’entreprises technologiques :: WORLD

Divers pays dans le continent africain sont en train de miser fortement dans l’investissement de leurs tissues technologiques comme un moyen de développer ses économies.

L’implémentation de nouvelles technologies dans les différents secteurs et industries est en croissance grâce a l’importation de connaissances de l’étranger, principalement de pays développés, et l’application de ces technologies dans des initiatives locales.

Une des nouvelles les plus importantes de l’année a été celle de la compagnie de développement de jeux vidéo d’origine kényan, Jiwe Studios , qui a lancé un des premiers jeux vidéo de long format crée en Afrique.

USONI est un jeu postapocalyptique où l’Europe a été ravagée et est déprise de toutes ces principales ressources. Le seul endroit encore habitable pour les êtres humains se trouve en Afrique et c’est à Ophelia et Ulysses, les personnages principaux du jeu vidéo, de retrouver le continent africain et l’origine de l’être humain, le lac Turkana.

Le jeu a été inspiré dans le travail de Marc Rigaudis, un directeur français qui a réalisé le tournage d’un documentaire TV sur le peuple de El Molo, le groupe ethnique le plus petit du Kenya dont leur langue est en risque de disparition. L’idée derrière USONI est de renverser les forces actuelles du monde est mettre l’Afrique au centre de l’histoire.

Rigaudis avait écrit un script pour une vidéo qui s’est fait avec des étudiants de Nairobi et le succès avait attiré des nombreuses compagnies étrangères de production, qui souhaitaient transformer ce projet dans quelque chose plus grand qu’un projet étudiant.

Sauf que Rigaudis voulait que sont projet soit développé en Afrique, et c’est pour ça que Max Musau, un ancien collègue de travail à l’université USIU Africa à Kenya, à profiter de sa relation avec le directeur pour développer le jeu vidéo au cœur de son entreprise Decoded, dédié à impulser les métiers technologiques dans le pays.

Aujourd’hui, le Kenya compte près de 20 compagnies de développement de jeux. L’industrie profite pleinement des progrès technologiques comme les données mobiles 5G, la démocratisation des smartphones dans la population et le croissant intérêt dans les jeux en ligne.

Dans cette matière, un autre secteur technologique en effervescence est celui des paiements mobiles.

Des plateformes comme PayPal sont très connues au monde, mais le continent Africain a déjà un représentant de très haut niveau dans ce secteur avec Flutterwave, qui est présent dans 12 pays africains dont le Cameroun parmi ce groupe qui composent aussi l’Uganda, le Nigéria et le Ghana. Due au grand nombre d’africains à l’étranger et particulièrement au Royaume-Uni, Flutterwave a aussi commencée à développer son activité dans cette île.

La compagnie est en pleine croissance est en plus d’accepter des paiements à travers sa plateforme en ligne, maintenant elle a commencé à produire des cartes bancaires et compte déjà avec l’acceptation de plus de 150 différentes monnaies dans son site.

Dans le cas du Cameroun, en vue de la prochaine Coupe d’Afrique de Nations qui se célèbrera en Janvier, la compagnie SmileCarPro à développer une plateforme de covoiturage pour répondre aux nécessités de transport pendant le tournoi qui compte recevoir des milliers de visiteurs qui viendront supporter les différents pays africains qualifiés pour cette phase finale.

Ce produit est développé par un duo de entrepreneurs Camerounais au sein de leur startup tech appelée Thrust Techno Corporation plus connue comme 2TCorp et compte répondre non seulement à une nécessité de transportation abordable et économique mais aussi en vue de bénéficier les propriétaires de voitures qui cherchent rendre plus efficace ses déplacements. Et en vue du réchauffement climatique, c’est une excellente alternative pour essayer de restreindre l’impact des déplacements et pour partager l’impact de l’empreinte de carbone de chaque personne.

