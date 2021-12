CAMEROUN :: ENS de Yaoundé: Le Dr Gaston Ndock Ndock chassé pour incompétence et médisance :: CAMEROON

L'Ecole Normale Supérieure ( ENS) de l'Université de Yaoundé I est une grande de formation professionnelle. Une école d'élite qui forme des professeurs des collèges et lycées d'enseignement général, ainsi que les conseillers d'orientation scolaire et académique. C'est le Graal. La fine crème des ENS au Cameroun et en Afrique francophone. Aussi l'ENS de Yaoundé ne tolère-t-elle pas les approximations techniques et les écarts de comportements avérés d'un membre du corps enseignant.

Toute chose qui avait malheureusement valu au Dr Gaston NDOCK NDOC l'actuel chef service des Programmes des Diplômes à la faculté des Arts Lettres et Sciences humaines de l'Université de Yaoundé I, d'être remercié de cette école de formation. Il était resté méconnu et inconnu des milieux universitaires pendant longtemps.

Et pourtant, il a souvent joué un grand rôle dans le pourrissement de l’atmosphère au sein de l’Université de Yaoundé I, de par sa presdigitation et sa versatilité au colportage et à la médisance. Mythomane légendaire, ce docteur en Géographie n'est jamais à court d'une fable calomnieuse sur ses cibles.

Sa tendance pathologique et épidermique à la médisance et au commérage a été mise en évidence par le journaliste et lanceur d'alertes Paul CHOUTA. Enseignant au département de Géographie de l’Université de Yaoundé I, Gaston NDOCK NDOCK a finalement été mis à nu. En effet, il y a quelques jours, il diffusait un grossier fake new, mais digne de lui, et selon lequel le célèbre lanceur d’alertes avait été commis par le top management de l'Université de Yaoundé I, pour l’espionner. Ce dernier, toute honte bue, affirmait devant plusieurs de ses collègues que le directeur de publication du TGV de l’Info l’avait enregistré après un entretien téléphonique, et remis lesdits enregistrements à sa hiérarchie.

Une autre fable signée Dr Gaston NDOCK NDOCK, comme il en a le très envié secret. Plus intéressant, il soutenait mordicus détenir ces fameux enregistrements. Les mêmes déclarations ont d’ailleurs été reprises par Boris SANDJE Bertholt, un autre lanceur d’alertes davantage marionnette que diffuseur à gages de fausses nouvelles sur des particuliers qui à son tour insinuait que le TGV de l’info était un agent de renseignement.

Malheureusement toutes ces allégations n’étaient qu’un tissu de mensonge cousu des mains de maitre de Gaston NDOCK NDOCK. Se chargeant parfois de rendre justice, la nature a voulu cette fois que l'enseignant de Géographie soit confondu par ses propres collègues. En effet lors de son enquête pour vérifier si effectivement des cadres de l’Université de Yaoundé I avaient été interdits d'accès à l’Université, le lanceur d’alertes Paul CHOUTA avait appelé plusieurs enseignants dont les noms étaient cités dans l’affaire. Et parmi eux, le fameux et sulfureux Gaston NDOCK NDOCK.

Seulement, que quelques temps après, apprend-on, ce dernier va accuser le lanceur d’alertes d’avoir enregistré leur conversation dont il.affirmait avoir été remise par la suite à sa hiérarchie. Ce qui a intrigué les autres enseignants qui avaient été appelés au même moment que lui, c’est de savoir pourquoi ces derniers n’avaient pas aussi été enregistrés. « Un journaliste appelle plus de six enseignants, il leur pose la même question sur le même sujet, mais c’est un seul des enseignants qui dit avoir été enregistré. Comment le sait-il ? Malheureusement, il est incapable de produire cet enregistrement », lance d’un air narquois et déçu, un des enseignant contacté aux fins de recoupement de l'information sur la prétendue interdiction de plusieurs responsables au sein du campus de Ngoa- Ekelle, par le Recteur, Pr Maurice Aurélien SOSSO..Selon cet enseignant « le collègue NDOCK NDOCK qui n’est pas sa première tentative du genre, est le seul à savoir quels sont les tenants et les aboutissants de cette tentative de manipulation ».

Un autre de ses collègues se souvient d’ailleurs qu’à l’ENS de Yaoundé, Gaston NDOCK NDOCK était déjà réputé "de passer de bureau en bureau colporter des ragots dont il était le seul à connaitre les sources et les motivations ». Un de ces anciens camarades, en service à la délégation départementale du ministère des Enseignements secondaires, affirme que c’est l’une des raisons pour lesquelles NDOCK NDOCK avait été écarté par René Joly ASSAKO , ancien chef de département de Géographie à l’Ecole normale supérieure de Yaoundé. « Le Professeur René Joly ASSAKO avait publiquement insinué que Gaston NDOCK NDOCK avait été écarté du département de Géographie de l’ENS pour deux raisons : ses carences techniques et sa passion maladive pour le commerage , la calomnie et la médisance ».

Au regard de plusieurs antécédents, les enseignants de la faculté des Arts, Lettres et Sciences humaines de l’Université de Yaounde I ne se font plus aucune illusion : le Dr Gaston NDOCK NDOCK est le venin qui tente vainement de pourrir le climat social à l’Université de Yaoundé I.Des accusations que ce dernier rejette cependant en bloc et criant au complot, malgré des éléments de preuve accablants à son encontre.