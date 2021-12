NIGÉRIA :: Nigeria : plus d'un million de doses de vaccins contre le Covid-19 périmées

Un peu plus d'un million de vaccins contre le Covid-19 sont estimés être périmés depuis le mois de novembre. Et ces doses non utilisées constitueraient l'une des plus grosses pertes mondiales selon des observateurs. Selon l'OMS, au Nigeria moins de 4% de la population est complètement vacciné contre le coronavirus. Et pour ce pays de 200 millions d'habitants et organisé en une fédération de 36 Etats, la gestion de la pandémie est un casse-tête.

Les doses périmées ont été conçues par AstraZeneca. Et elles provenaient d'Europe via le mécanisme de partage Covax. Ces lots de vaccins seraient arrivés au Nigeria entre 4 et 6 semaines avant leur date de péremption. Et malgré les efforts des autorités sanitaires, ils n'ont pas pu être livrés.

Au-delà de la frilosité de plusieurs dizaines de millions de Nigérians à se vacciner contre le Covid-19, les problèmes structurels du pays ne facilitent pas les choses.

A Maiduguri par exemple, la capitale de l'Etat de Borno, il est difficile de conserver des vaccins avec la quasi absence de l'électricité publique depuis janvier dernier. Ailleurs dans d'autres Etats, des problèmes de transport ou encore de logistique handicapent l'acheminement des ces vaccins.

Le ministre de la Santé Dr Osagie Ehanire n'a pas confirmé l'estimation d'un million de doses inutilisables. En revanche, il indique dans une déclaration officielle « qu'il n'y a pas de vaccins périmés en circulation » mais que « toutes les doses dont la date est dépassée sont aussitôt retirées des circuits de vaccinations. »