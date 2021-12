CAMEROUN :: L’École Supérieure de Commerce SUPDECO met une autre cuvée dans le monde de l'emploi. :: CAMEROON

Renommée pour la qualité de ses formations de haut vol, l’Ecole Supérieure de Commerce SUPDECO a procédé ce 3 décembre 2021 dans son campus à Yaoundé au Cameroun à la remise des parchemins aux lauréats de plusieurs masters et Bachelors. L’événement a été présidé par le Pr. Adolphe Minkoa She, Recteur de l'Université de Yaoundé 2 et Représentant Personnel du Ministre de l'Enseignement Supérieur empêché.

Par ailleurs, la prestigieuse école de commerce SUPDECO est sous la tutelle académique de l'Université de Yaoundé 2 depuis sa création en 2004. Adossée sur la mère des universités en sciences de gestion de l'Afrique Centrale, SUPDECO a su ligaturer des coopérations académiques avec une dizaine d'écoles de formations professionnelles de grande envergure à travers le monde entier.

L'évènement a vu la participation de Mme Judith Yah Sunday, Directeur Général de Camtel et marraine de la promotion, le top management de SUPDECO, les représentants des universités partenaires ESG de Paris et ESC Clermont-Ferrand, devant une foule nombreuse soumise aux strictes respect des mesures barrières au covid19, chefs d'entreprises, parents, amis et connaissances ont assisté à toutes les articulations. Tous les discours convergeaient à féliciter les lauréats, à les inciter à ne pas se focaliser seulement dans les emplois en entreprise mais de pousser plus loin en devenant des créateurs d'entreprises ayant reçu une formation de qualité qui les prédisposent à la création et gestion des entreprises.

C’est donc une cuvée de 97 lauréats dans les domaines Bachelors en marketing et vente ; et MBA Audit et Contrôle de Gestion. SUPDECO recrute ses étudiants sur concours, des bacheliers toute série confondue ou sur admission directe des étudiants de l’Université de SOA. À partir du niveau master, il es possible depuis quelques années aux diplômés de poursuivre leurs études à Clermont-Ferrand du groupe ESC-Clermont en France.

L'offre de formation est diverse et variée.

Le cycle BTS et HND, le cycle professionnel licence et master, le programme grande école Bachelors et le programme continu des cadres d'entreprise en renforcement des capacités et mise à niveau des performances du personnel.