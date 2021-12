CAMEROUN :: Yaoundé: Un camion grummier écrase voitures et motos à Mimboman Terminus :: CAMEROON

Mimboman Terminus, 4 ème arrondissement de Yaoundé la capitale politique du Cameroun.

Un camion grummier perd ses freins et écrase plusieurs voitures et motos. Selon des témoins, le gros porteur a perdu ses freins à la montée dit des sapeurs pompiers à Mimboman Terminus. Selon des sources sécuritaires, la cause de l'accident serait des fils de courant qui traînent à très basse altitude sur cette montée.

Un jeune homme était alors sur le toit du camion, histoire soulever les fils d'électricité pour permettre au camion grummier de circuler. Le camion grummier n'a pu redémarrer en côte, et a fait marche arrière, écrasant quatre véhicules et une dizaine de motos. Heureusement, aucun mort. Tous les occupants des voitures ont eu le temps de s'extirper des véhicules.

Des témoins rapportent qu'il n'y avait pas l'affluence habituelle en ces lieux. Toute chose qui a donc évité une boucherie humaine. Une unité de gendarmerie et un camion de sapeurs pompiers se sont déportés sur les lieux.