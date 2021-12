CAMEROUN :: Chronique : L’hôtel Vallée des Princes, KAMTO et Paul BIYA :: CAMEROON

C’est ici, à Douala, qu’une cohorte de soldats armés jusqu’aux dents protège le président Maurice Kamto, sous le regard amusé d’une foule qui peine à comprendre la situation et qui se demande si au final le recomptage des voix a eu lieu et que Biya a concédé le trône à Maurice Kamto à la suite du décompte. Car tout le monde peut le voir, le Cameroun a désormais deux présidents, et ce depuis trois ans.

Le premier est visible, présent, mobile, dynamique et vif. Il multiplie les voyages, les rencontres, les projets citoyens et conquiert les cœurs sans avoir a donner ni argent ni pain huilé. Il met en branle des villes et des régions entières partout où il passe et suscite une incroyable jalousie de la part de tribalistes en cravate qui se prennent pour des hommes politiques. Le deuxième président lui, est absent, mort, cadavérique, invisible, momifié, inutile, nul et enfermé dans un sarcophage doré dont lui-même ignore la profondeur de cave.

Et puisque la police ne voit jamais son président mort, elle est devenue un fan inconditionnel de son président vivant, et ne rate jamais une occasion d’assurer gratuitement sa sécurité en tout temps et en tout lieu. Je n’ose pas imaginer le nombre de gendarmes qui, dans leur cœur, aimeraient bien prendre un selfie avec le président et qui manquent de courage. Ça doit être dur de sécher ainsi au soleil des heures durant, tout près de son rêve, sans pouvoir le réaliser. Ça se passe à l’hôtel de la vallée des princes, qui pour le coup vaut bien son nom, puisqu’un prince séjourne à l’intérieur.

En attendant, moi j’ai été chassé de l’hôtel… et de Douala… et du littoral, puisque ce régime sécessionniste est entrain de balkaniser le pays, après l’épisode 1 à Ebolowa. Le Cameroun sera donc bientôt un vieux souvenir, puisqu’il sera constitué d’États indépendants où il sera interdit à certains indésirables de franchir la frontière. Si quelqu’un doute encore que Paul Biya (le président momifié) est le plus grand Ambazonien, c’est qu’on ne peut plus rien pour lui. Sur ce, bonne nuit à tous, et surtout à la police prostrée devant l’hôtel. Ce sont vos femmes qui vont dormir seules cette nuit (… ou peut-être pas ; ça dépend)