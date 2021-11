CAMEROUN :: Tic: La 6ème Édition "SEEDS FOR THE FUTURE" de Huawei lancée :: CAMEROON

Le très chic hôtel DJEUGA PALACE de Yaoundé dans la capitale politique du Cameroun a, le 19 novembre 2021, accueilli la cérémonie d'ouverture du Pogramme" SEEDS FOR THE FUTURE" du géant et leader mondial des télécoms, l'équipementier chinois HUAWEI. Il s'agit d'un Programme de formation en Technologies de l'Information et de la Communication ( TIC). De la projection d'une vidéo en direct depuis le siège de HUAWEI à SHENZHEN en Chine, il se dégage que l'équipementier chinois des télécommunications est leader mondial, pour avoir investi plus de 110 milliards de dollars ces dernières années, dans la recherche en TIC.

La cérémonie de Yaoundé a connu la présence du représentant de la Présidence de la République du Cameroun ; du Premier ministre, du Ministre d'État, Ministre de l'Enseignement supérieur, du Ministre des Transports. La présence des représentants des huit écoles partenaires de HUAWEI ICT ACADEMY, des Professeurs certifiés du Programme, des Étudiants des cuvées anciennes ainsi que des 40 Étudiants retenus pour l'édition " SEEDS FOR THE FUTURE 2021", a été tout aussi remarquable. Le Personnel de HUAWEI Cameroun a été mobilisé dans la nécessité, avec à sa tête, son Directeur Général.

En effet, le Programme "SEEDS FOR THE FUTURE" travaille à l'éclosion des talents locaux camerounais, en leur permettant de devenir performants et compétents, par le transfert des connaissances dans le secteur des Télécommunications.

En mars dernier, l'équipementier chinois HUAWEI a renouvelé son accord de partenariat avec le gouvernement camerounais, en institutionnalisant les cours de HUAWEI ICT ACADEMY dans les Programmes académiques des établissements de l'Enseignement supérieur partenaires. Huit écoles, désormais dans les bonnes grâces de HUAWEI : l'École Nationale Supérieure Polytechnique de l'Université de Yaoundé 1, l'Ecole Nationale Supérieure des Postes et Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication ( SUP'PTIC), l'Institut Universitaire de la Côte (IUC), l'Institut Africain d'Informatique (IAI), l'Institut Supérieur de Formation aux Métiers des Télécommunications, de l'Innovation Technologique, de Commerce et de Gestion ( IFTIC - SUP), la Catholic University Institute of Buea ( CUIB).

Environ 5570 Étudiants issus de 126 pays et 500 universités dans le monde, ont rejoint le programme SEEDS FOR THE FUTURE, depuis 2008, et fait le déplacement de la Chine. Durant la difficile période de la pandémie du Coronavirus, HUAWEI a poursuivi la formation des Étudiants camerounais à travers la plateforme d'accès "LEARN -ON". Une philosophie de responsabilité sociétale adossée au concept " IN CAMEROON, FOR CAMEROON"

Armand Claude ABANDA, Directeur de l'IAI Cameroun

"L'admission de l'IAI Cameroun et l'IFTIC - SUP à ce Programme nous fait beaucoup plaisir parceque nos Étudiants vont pouvoir bénéficier d'une meilleure convenance des technologies HUAWEI. Vous savez que HUAWEI fait partie des grands leaders dans le monde en matière de TIC. L'IAI étant par excellence l'établissement qui forme les informaticiens, il devrait absolument être présent partout où on parle technologies, et donc lorsque nos Étudiants sont impliqués dans ce type de Programme, cela permet que leurs compétences soient renforcées et diversifiées [...] Vous savez que la Chine vient de signer une convention avec quelques universités africaines, dont l'IAI, pour offrir 75 bourses [...] HUAWEI représente aujourd'hui l'un des maillons forts de la technologie mondiale."

Le Directeur des Systèmes d'information au Ministère des Transports, Représentant du Ministre : "Je voudrais déjà apprécier ici le partenariat entre le Gouvernement camerounais et HUAWEI. Il y a beaucoup de projets sur lesquels nous travaillons avec HUAWEI dans le Département des Transports. Et le Programme " SEEDS FOR THE FUTURE" va continuer et permettre à beaucoup de jeunes Camerounais d'avoir accès à des études de qualité. Le Ministère des Transports a déjà bénéficié depuis plusieurs années, des bourses d'études de la part de HUAWEI, pour les responsables qui vont suivre des formations professionnalisantes en Chine."