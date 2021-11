CAMEROUN :: PROMO DE FIN D'ANNÉE 2021 À LA VEILLE DE LA CAN CHEZ LAVISH :: CAMEROON

Le tout premier Spa médical d'Afrique centrale annonce une semaine entière de promo allant du 5 au 12 Décembre 2021.

A la veille des fêtes de fin d'année et de la CAN 2021, Lavish Shape & Glow Med Spa offre des réductions. Les clients habituels de la maison, les visiteurs, les sportifs et autres, pourront bénéficier d'une réduction allant jusqu'à 10% et/ou la possibilité de profiter d'une séance d'épilation au laser gratuite.

Ouvert de 9h à 19h de mardi à Samedi et le dimanche de 13h à 20h , Lavish Shape & Glow Med Spa est un lieu unique d’exception dédié à l’excellence de l’esthétique médicale dans lequel on retrouve le meilleur des technologies et traitements pratiqués par des professionnels rigoureusement formés par les grands noms du metier à travers le monde.

On y retrouve divers services d’esthétique médical tel que :



Soins de visage ,Photo rajeunissement par Laser , pédicure manucure hommes et femmes , service d’onglerie, detox vaginale, Vajacial , Gym Métabolique passive ( Sauna à la tourmaline et infrarouge long), Le traitement des varicosités au laser, Épilation définitive au laser, Traitement des vergetures, Rejuvenation vaginale, Liposuccion au laser, Pressorherapie, Lifting au laser, soin anti-âge, mésothérapie, Hydra Facial, Lipocavitation, Skin Care/ peau neuve, Photo rajeunissement, Épilation pour homme, Blanchiment dentaire, MicroNeedling, Hydra perk et bien d'autres.

Lavish Shape & Glow Med Spa est situé à Douala-Bonapriso , Rue Batibois à 50 mètres de l’école « Les ribambelles ».

Veuillez faire votre réservation en avance pour bénéficier de la promo de fin d'année.