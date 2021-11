CAMEROUN :: Kribi : Guy Emmanuel Sabikanda et Emile parfait Simb main dans la main :: CAMEROON

Le maire de la ville de Kribi et le promoteur-pdg de Simb Group et Global Investment Trading ont signé ce vendredi 19 novembre, dans la salle des actes de la mairie éponyme, un protocole d'accord pour faire du chef lieu de l'Océan une ville intelligente.

La cérémonie officielle présidée par le gouverneur de la région du Sud, Félix Nguélé Nguélé, s'est déroulée en présence du préfet de l'Océan, Nouhou Bello, le président du conseil régional du Sud, Emmanuel Mva Elemva, le sénateur Grégoire Mba Mba et les autorités traditionnelles.

Notons que le Groupe Simb, à travers son promoteur-fondateur actionnaire unique, Emile Parfait Simb, expert en trading des cryptomonaies et en technologies blockchain, entend de façon plus opérationnelle, participer de manière visible à l'aménagement de la ville de Kribi, à la formation des jeunes aux métiers pratiques, générateurs d'emplois et de revenus; à l'appui-conseil aux jeunes pour développer l'agriculture, la pisciculture et l'élevage de troisième génération; l'économie numérique, l'immobilier, l'éducation, la santé, la finance, le transport aérien, l'agro-alimentaire et l'audiovisuel.

La réalisation de ces projets d'envergure participent à la montée en puissance de la cité balnéaire (ville intelligente) a déclaré le maire de la ville Emmanuel Sabikanda, lors de son allocution.

Prenant la parole à son tour, Emile parfait Simb, c'est d'abord acquitté d'un devoir, celui de rendre grâce à Dieu le tout puissant, avant de révéler son ambition de servir l'Etat, défendre l'intérêt général et contribuer au bien commun «Cette ambition peut paraitre désuète et archaïque, pas trop idéaliste, voire théorique ou désincarnée. Elle est pourtant d’une actualité́ brulante à un moment où la demande d'intervention de la puissance publique n’a jamais été́ aussi forte.

Pas seulement, conjoncturellement dans les jours troublés que nous vivons, pour assurer la paix publique, mais plus généralement pour protéger socialement, pour réguler économiquement, pour rétablir des équilibres menacés, pour accompagner ou favoriser des évolutions sociétales, pour assurer une égalité́ des chances, pour promouvoir la cohésion des territoires, pour donner accès à la santé, à l’éducation et à la culture pour le plus grand nombre, pour lutter contre les discriminations, pour transmettre enfin des valeurs de citoyenneté́, de tolérance et de solidarité́.

Ce choix de se mettre au service de la chose publique ne me parait donc nullement appartenir à un passé révolu ou relever d’un ancien monde. C’est un choix qui n’est pas sans noblesse, sans élan, ni sans souffle, il implique abnégation et désintéressement et s’apparente bien souvent à un sacerdoce où la seule conscience d’une utilité́ collective du travail accompli apporte satisfaction, motivation et épanouissement.» A déclaré le promoteur-Pdg de Simb Group et Global Investment Trading, dont la vie professionnelle est tissé de ce fil-là, de cet engagement au service de son pays, combiné à son amour de la ville de Kribi. Cet engagement s’est concrétisé́ dans l’exercice de ses activités au sein de Simb Group, qu'il a commencé il y a 4 ans auprès d’une de ses entreprises,Global Investment Trading SA, opérant dans le secteur de l’économie numérique au Cameroun et en Afrique sub saharienne. Simb Group, entend faire plus et mieux pour lutter efficacement contre le chômage des jeunes, dématérialiser et contribuer au développement de l’offre économique, contribuer à l’évolution de la ville de Kribi. A-t-on appris.

Pour Emile parfait Simb, cet engagement au service du pays loin d'une aventure individuelle devra s'inscrire dans une démarche collective. «Nous allons d’ore et déjà participer aux activités socioéconomique de la ville de Kribi comme je l’ai dis plus haut en finançant dès ce jour, cent femmes dynamiques qui mènent des activités commerciales et agricoles à hauteur de 50 000 Fcfa. Nous participerons également à la construction d’une ville futuriste ici même à Kribi, baptisée : Simbcity. Nous allons également, bâtir des infrastructures modernes en vue des opérations d’aménagement d’intérêt communautaire, participer à la valorisation du potentiel et des atouts de la ville de Kribi partout où nous nous trouverons. A-t-il ajouté avant de conclure par une citation de Jules Michelet, je cite: «Le plus difficile n'est pas de monter, mais en montant rester soi.»