L'homme d'affaires milliardaire camerounais, Jean Pierre AMOUGOU BELINGA a convolé en justes noces, le samedi 20 novembre 2021. C'est à l'hôtel de ville de Yaoundé que le PDG du Consortium L'Anecdote, a uni son coeur à celui de la belle Mélissa Ronalde ETOUNDI NSOÉ. La fille de l'ancien commandant de la Garde présidentielle est ainsi devenue la troisième épouse de Sa Majesté Jean Pierre AMOUGOU BELINGA, Chef Supérieur des Mvog Belinga.



Il s'est agi là selon des témoignages concordants, du mariage du siècle ; le mariage du Cameroun le plus médiatisé de tous les temps. Une union prestigieuse scellée par le 1er adjoint au maire de de Yaoundé 1er, et non moins autorité traditionnelle comme Jean Pierre AMOUGOU BELINGA. Cette cérémonie nuptiale très courue a connu la présence des personnalités de premier rang, à l'instar du ministre d'État, ministre de la Justice, Laurent Marie ESSO, le ministre de la Communication, René SADI, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire OWONO, l'ancien ministre de la Santé publique, André MAMA FOUDA ; le directeur du cabinet civil de la présidence de la RCA, représentant personnel du président centrafricain Faustin Archange TOUADERA, des parlementaires ; des maires ; des personnalités médiatiques à l'instar de Charles NDONGO le DG de la Crtv, André AGID le DG de Télésud ; des membres du clergé ; des autorités traditionnelles.

Après l'hôtel de ville, l'impressionnant cortège de près de 500 voitures s'est ébranlé à la résidence des AMOUGOU BELINGA au Rond-point Bastos, pour le très raffiné et somptueux vin d'honneur arrosé des sonorités du moment, avec les artistes comme Armel Diamant dans son titre "Azombo ". Après le vin d'honneur, le cap a été mis sur Nkoumadzap ( village de Sa Majesté Jean Pierre Amougou Belinga par Mbakomo dans la région du Centre ) pour la soirée de mariage où le couple devait accueillir 1500 invités, sans compter le personnel du groupe l'Anecdote, le village, la famille et même les belles familles.

Homme exceptionnel au coeur d'agneau, Jean Pierre AMOUGOU BELINGA est extrêmement généreux, et n'a jamais hésité à venir en aide aux personnes défavorisées. Son mariage avec la belle Mélissa Ronalde ETOUNDI NSOÉ est très apprécié de tous. Fille très raffinée et outillée pour se tenir aux côtés d'un homme d'affaires international, Mélissa a fait de bonnes études aux États-Unis, et marche aussi sur les traces de son illustre époux : la générosité.

Bon et heureux mariage à Jean Pierre et à Melissa Ronalde.