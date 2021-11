Terrains à la portée de tous les potentiels acheteurs au Cameroun :: CAMEROON

Plusieurs membres de la diaspora africaine sont souvent confrontés lorsqu'ils veulent investir dans leurs pays d'origine à cause du manque de confiance à l'endroit des membres de leurs familles. À cause d'une précédente affaire dans laquelle les familles ont doublé le prix d'un article que l'un des leurs installé en Hexagone voudrait conclure ou acquérir. Dans ce sillage, beaucoup ont été déçus à leur arrivée de constater que soit rien n'a été fait, ou fait à moitié et les prix sont surélevés. Ne pouvant pas emprisonner leurs propres frères, nos compatriotes ont souvent que leurs yeux pour pleurer.

Pour éviter de tomber sur ce genre de piège, plusieurs font recours aux entreprises indépendantes. Sur ce volet les entrepreneurs camerounais ont mis sur pied des entreprises qui s'occupent de l'achat des terrains, la construction, la gestion des loyers sur contrat signé auprès des notaires.

Une jeune entreprise basée à Yaoundé et à Douala s'occupe effectivement de plusieurs de ses compatriotes à travers le monde. Qu'il s'agisse de l'achat d'un terrain, de la construction ou de la gestion des loyers, cette jeune entreprise a su donner du sourire à certains frères qui ne savaient plus à quel saint se vouer.

Désormais, il suffit de contacter le promoteur par WhatsApp visiter le lien https://wa.me/c/23798170880 pour voir les offres disponibles et vous voilà propriétaire d'une parcelle de terrain vendue par devant un notaire de votre choix. Ou en prenant connaissance des terrains disponibles sur la liste suivante

1: Mbankomo. 1 Hectare de terrain bien placé et plat à quelques kilomètres du péage de Mbankomo 10.000 CFA/m²

2: Douala, En bordure du goudron, Terrain situé à 30minutes du pont du Wouri entrée du 1er pont de Dibombari, 1 hectare. 9000 CFA/m²

3: Terrain commercial à ngousso face hôpital Craser à côté hôpital général. 2035m², en bordure de la route principale. 150.000 CFA/m²

4: Terrain sur les hauteurs de nkolondom, vue paronamique sur la ville de Yaoundé. Très paisible, 25.000 CFA/m²

5: Terrain titré de 400, 500,1000 2000m² au bord du lac à Yaoundé - nkolbisson, très paisible, très beau site. 15.000 CFA/m², 25.000cfa/m²

6: Terrain titré à Nkolda-odza 455 m², sur cette etat, à 100 m du goudron. 25.000 CFA/m²

7: Terrain titré de 500m², 1000m², 2000m² plat à Odza 25.000 CFA/m²

8: Terrain titré borne12 par Mehandan1, 1000, 2000 m2 à 2km de l'axe principal de nsimalen en bordure de route secondaire. 15.000 CFA/m²

9: Terrain titré à nkometou derrière péage, à 2km bordure de route. 5000 CFA/m²

10: Immeuble 6 étages, flambant neuf, piscine, à vendre à 4 milliards ou à louer 100 millions centre ville de Yaoundé, plan disponible.

11: Nkoabang bord de route secondaire au site touristique 500m2 à 500m du goudron à 1 km du carrefour nkoabang. 15.000 CFA/m²

12: Terrain titré 400,2000m² à vendre Fougerolle 50m de la route idéal supermarché, école, salle des fêtes, magasin, maison. 70.000 CFA/m²

13: Terrain titré à Nyom. Plusieurs sites de 200 à 5000m², de 8mille à 20 mille.

14: Terrain titré de 70 hectares sur l'autoroute de kribi sur la centrale à 25 kl du port autonome. 4000 CFA/m²

15: Terrain titré de 1500m² à Émana pour Habitation 30.000 CFA/m²

15: Terrain commercial à Olembé en bordure de route, et terrain à côté des camps sic. Des lots de 500 à 5000m², allant de 35.000 CFA/m²

16: R+1 sur 500m² à vendre à Tsinga village. 4 appartements donc deux finis le haut en chantier. 65.000.000 CFA

18: Terrain titré de 1605m² à Soa à 1km de l'Université route secondaire. 30.000 CFA/m²

19:Terrain titré 2000m² à Mballa2. Bordure de route, idéal supermarché, école, salle de fête, maison meublée. 230.000 CFA/m²

20: Terrain titré 800m² à Tradex ahala à100m de la route principale. Site idéal pour appartements meublés, écoles, habitation, salle des fêtes etc. 40.000 CFA/m²

21: Terrain à biteng Maeture, idéal pour habitation, meublé. 40.000 CFA/m²

23: Terrain titré de 1000m² à Eloundem2, à 400 m de l'école publique. 10.000 CFA/m²

24: Vaste Duplex à Mendong Maetur, 14 chambres chacune avec douche, chambre principale avec dressing, douche, 3 cuisines, deux salons, 2 studios modernes, parking 7 voitures, dans la barrière sur 650m². 155.000.000 CFA

25: Terrain agricole non titré à 45 minutes de YAOUNDÉ vers obala à 500.000 CFA l'hectare.

26: Terrain en hectare à 30 minutes de YAOUNDÉ à PK0, nouvelle autoroute YAOUNDÉ-Douala zone d'avenir. 3500 CFA m²

27- 250m2 derrière Neptune Kotto à 75000f le m2

28- 405m2 toujours derrière Neptune à 70mil le m2

29- 1300m2 sur le goudron lot d angle entrée Baden Baden kotto à 200mil le m2

30- 300m2 à 150mil le m2 mutation totale école sira makepe

31- 400m2 a 75millions école sira makepe mutation totale

32- 400m2 derrière Bijou makepe bordure de goudron secondaire 75millions

33- 600m2 terrain en forme L sur le goudron à Makepe a 250mil le m2



34- 460m2 a 45mil le m2 a makepe Marie lumière el shadai



35- 1000m2 kotto pilote a 125mil le m2

36- 661m2 derrière tradex bonamoussadi à 200mil le m2 non négociable

37- 488m2 a vendre derrière l.ecole Liège Denver passant par tradex a 150mil le m2 mutation totale

38- 2302 m2 a vendre sur le boulevard de tradex Denver a 300mil le m2 non négociable morcelable



39- 600m2 a vendre a sable Bonamoussadi morcelable à 100mil le m2

40- Lendi terrain titré et lotis sec et plat a seulement 10000f le m2 promotion

41- Pk21 entrée chefferie lot de 500m2 a 8000f le m2

42- Logbessou sur le goudron 500m2 mitoyen au commissariat 4e à 200mil le m2 non négociable

43- 800m2 lot d angle toujours après le commissariat 4 a 200mil le m2

44- 540m2 derrière le commissariat 2e lot du goudron a 110mil non négociable mutation



45- 340m2 face Crtv bar logbessou à 65000f le m2 mutation

46- Bonaberi carrefour Mutzig

Après fermencam terrain titré et lotis très sec à partir de 200m2 a seulement 15000f le m2 un seul signataire



47- 500m2 ancienne bonaberi route centre équestre rue des pavés a 50millions

48- Derrière UBA bonaberi ancienne route 500m2 a 30millions

49- Makepe BM 325m2 a 32millions

50- Makepe BM 500m2 a 110mil le m2

51- Denver après Samuel Eto'o sur le boulevard terrain sec 500m2 a 170mil le m2

52- Face école américaine Denver lot d angle 300m2 a 130mil

53- Deido 300m2 a New deido a 200mil le m2 dans la barrière

54- Feu rouge Bessengue 240m2 terrain villageois a 12millions

55- 374m2 école sira makepe a 75millions

56- 1000m2 école sira makepe a 150mil le m2 50m du goudron

57- 205m2 makepe lycée a 20millions

58- 1000m2 logpom bassong a 60mil le m2

59- 965m2 morcelable a kotto haut standing lot d angle a 135mil le m2

60- 600m2 lot d'angle kotto haut standing bordure des pavés a 120millions

61- 503m2 kotto camtel a 120mil le m2

62- 270m2 a 70mil le m2 kotto Baden Baden

63- Logbessou 500m2 a 35mil le m2 terrain en pente

64- Lendi grand lotissement en lot de 500m2 on coupe même 250m2 en promotion a 5000fcfa le m2

65- Maison sic a vendre bonamoussadi (possibilité de raser pour immeuble)

1)villa sic lot d angle sur 300m2 ippb a 80millions

2)villa sic côté direction sic sur 300m2 a 100baton lot d'angle

3)villa sic clinique eboumbou rond point sic sur 400m2 80millions

66- 1000m2 bonamoussadi lot d angle au goudron a 400millions

67- 1000m2 au goudron makepe a 300mil le m2

68- 600m2 au goudron sable bonamoussadi a 220millions

69- 189m2 a sable bonamoussadi aux feux lot d angle a 200mil le m2

70- Pk14 100 lots de 500m2 a 10000fcfa/m2

71- Akwa 300m2 a 180millions

200m2 akwa lot d angle a 140millions

72- Bonapriso mongo lot de 1500,1000,600,500m2 a 400mil le m2 résidentiel

73- Bonanjo 948m2 a 1million le m2

74- Hôtel à vendre à Ngousso derrière la pharmacie blue face hôpital général de Yaoundé.

Caractéristiques.

-47 grandes chambres modernes

-2 villas (2 chambres, salon, cuisine, douche)

-1 studio moderne

1- salle de banquet

-2 grands parkings de 30 voitures

Superficie 1250m²

Prix: 550 millions.

L'entreprise paie aussi les apporteurs d'affaires du Cameroun et de la diaspora.