La nomination du français Jean-Sébastien Boutet comme DG de la junior-minière australienne Canyon Ressources qui détient des actifs sur la bauxite de Minim Martap et Ngaoundal au Cameroun annonce une nouvelle étape dans le développement du projet.

Expert dans la gestion des projets de bauxite , Boutet a plus de 6 ans d'expérience professionnelle en Afrique de l'Ouest et plus récemment en tant que directeur commercial chez Alufer Mining Limited, une société minière indépendante de bauxite qui a découvert et développé le gisement de bauxite de Bel Air désormais opérationnel. Le nouveau DG arrive au moment ou l’entreprise est en phase de discussion avec l’état du Cameroun, dernière étape avant son exploitation.

Les camerounais doivent se croiser les doigts et attendre du gouvernement que ses interets soient bien négociés dans ce projet ,le Cameroun doit réitérer l’exploit de 2012 lors des négociations pour la convention sur le fer de Mbalam, l’équipe pilotée par Serge Yanic Nana, président & CEO de Financia Capital, lead advisor et Financial advisor de l'Etat camerounais avait fait signer une convention dans laquelle sortait entièrement gagnant le peuple camerounais. La junior malheureusement n’avait jamais trouvé de partenaire financier. Le Cameroun est une fois de plus face à un autre partenaire minier qui annonce le démarrage pour 2022 .