Insécurité : Des employés tentent de tuer leur patron à Foumbot

Martin Kongnyuy, propriétaire d’une plantation a récemment recruté deux jeunes : Alain Brice, âgé de 16 ans et Rigo Bell âgé de 21 ans.

Ils ont débuté les travaux champêtres et alors qu’il allait les superviser, l’homme a été pris à parti par ses deux jeunes employés. Ces derniers l’ont ligoté et lui ont asséné plusieurs coups de machette sur le corps. Avant de prendre la fuite, ils l’ont dépouillé d’une somme de 700 milles Fcfa et l’ont laissé pour mort. Sauf que l’homme a été secouru et conduit dans un hôpital. C’est ainsi qu’une plainte a été déposée au commissariat de sécurité publique de Foumbot, pour tentative de meurtre et vol.

L’enquête ouverte a mis les éléments de la police sur les traces des suspects qui s’étaient dans un premier temps réfugiés dans la ville de Bamenda dans le Nord-Ouest. De là ils ont réussi à rejoindre Limbé dans le Sud-Ouest où ils seront finalement interceptés et ramenés à Foumbot. Il aura fallu une franche collaboration entre les unités de police des trois régions que sont l’Ouest, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest pour mettre la main sur ces deux malfrats qui seront présentés au procureur de la République afin de répondre de leurs actes.