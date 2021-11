CAMEROUN :: Un nouveau gros gagnant au PMUC :: CAMEROON

Il remporte la somme de 21.353.500 fcfa au Quinté+ en masse commune internationale.

Après un mois d’octobre fou avec des multimillionnaires en pagaille, le PMUC commence le mois de Novembre sur les chapeaux de roue.

En effet,le dimanche 14 Novembre dernier un parieur du point de vente du lieu-dit IPD Douala a gagné le Quinté + en masse commune internationale. Ainsi , il empoche la somme de 21.353.500 Fcfa.

« Ce n’est pas le premier millionnaire que je fais , il y’a déjà eu un gagnant de 20 millions dans mon point de vente ». Déclare Charles Pefoure le commissionnaire du point de vente IPD Douala code 10880

Par rapport aux circonstances il relate que « c’est un parieur qui m’a fait confiance et qui a aussi fait confiance au slogan du PMUC qui dit un jour vous aussi vous allez gagner gros . Ensemble, nous avons trouvé un système de jeu qui nous permet facilement de gagner, il a joué avec deux croix ,trois chevaux de base et les associés comme d’habitude et c’est ce système qui nous a permis de gagner. Je suis un commissionnaire heureux et je promet de faire un autre gros gagnant pour la fin d’année ».

À l’occasion de la remise Solennelle du chèque ce 17 novembre, le point de vente IPD Douala a été littéralement pris d’assaut par les équipes d’animation du PMUC mais aussi par certains de ses responsables qui sont venus célébrer ce nouveau multimillionnaire fait par le PMUC en invitant par la même occasion les autres à s’y mettre pour être les prochains multimillionnaires.

La masse commune internationale qui fait de plus en plus de gros gagnants se positionne déjà inéluctablement comme le jeu le plus rémunérateur dans la diverse gamme des produits que le PMUC propose à ses parieurs.