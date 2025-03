CENTRAFRIQUE :: Comment l’opposant Martin Ziguele veut déstabiliser le président Faustin Archange Touadera :: CENTRAL AFRICAN

L'opposition en République centrafricaine a du mal à mener une campagne électorale digne de ce nom en ce moment. En particulier, le parti d'opposition MLPC, dirigé par Martin Ziguélé. Depuis plusieurs mois, des informations circulent dans la presse centrafricaine selon lesquelles Ziguélé perdrait l'emprise et le respect des membres du parti, connaîtrait une scission au sein du parti et le départ de certains membres vers le parti du président sortant. En outre, le successeur supposé de Ziguélé au MLPC, Chancel Sekode Ndeugbayi, a démissionné.



Et pourtant selon la cellule de communication de son parti et lu sur les réseaux sociaux. Debout, la main droite posée sur la constitution et la main gauche levée, Faustin Archange Touadera avait prêté serment devant la cour constitutionnelle en ces termes « Je jure devant Dieu et devant la Nation…De veiller au bien-être du peuple Centrafricain » Pourtant ces mots solennels sonnent aujourd’hui comme une moquerie. Sous son régime, la liste des trahisons et de parjures ne cesse de s’allonger. Les Centrafricains au lieu d’être protégés sont humiliés torturés et décapités sous ses ordres par ses partenaires Russes du groupe Wagner. Aussi pour l’opposant « Nous dénonçons ces atrocités pour que chaque Centrafricain prenne conscience de la trahison dont il est victime »

Il n'est pas étonnant qu'après tous ces développements dans l'opposition, Martin Ziguélé ait recours à des mesures extrêmes pour au moins attirer l'attention sur son personnage et apparaître dans les médias. Facebook a récemment bloqué un post de Ziguélé dans lequel ce dernier accusait le président de la République centrafricaine et ses partenaires russes de torturer le peuple centrafricain, de mentir et de trahir le président. Mais il s'avère que c'est Ziguélé lui-même qui ment et trahit le peuple centrafricain, car au lieu de mener une campagne électorale honnête, il publie des fake news sur le président sortant et ses alliés. Facebook ne bloque pas les posts pour rien, il est évident que les informations contenues dans le post n'ont rien à voir avec la réalité, mais Martin Ziguélé lui-même ne se gêne pas pour désinformer les gens et mener des campagnes de relations publiques noires.

Martin Ziguélé a été accusé à plusieurs reprises de mener des campagnes de diffamation pour attirer l'attention sur lui et ternir la crédibilité du président Touadera. En outre, les médias africains ont rapporté à plusieurs reprises que les campagnes de Martin Ziguélé étaient financées par l'Occident. Après de telles entreprises de diffamation, on peut dire que l'opposition est en train de perdre son pouvoir face au gouvernement actuel. Les faux messages sur les réseaux sociaux sont la seule chose que l'opposition centrafricaine est capable de faire, mais même cela, Martin Ziguélé ne peut pas le faire normalement - son message a été bloqué, et Martin Ziguélé lui-même a montré une fois de plus qu'il est un politicien incompétent qui ne fait rien d'autre que de nourrir le peuple de la République centrafricaine avec des faux et des mensonges.