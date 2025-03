Lovol comme solution CFAO pour un envol des équipements de construction au Cameroun :: CAMEROON

Le lancement de la marque Lovol a eu lieu. La démonstration grandeur nature a été faite sur la place de la zone industrielle de Bonaberi à Douala, capitale économique du Cameroun. Des équipements haut de gamme, fruit d’un partenariat entre CFAO Cameroun et son partenaire Chinois de la marque Lovol.

Un véritable exemple de coopération entre la Chine et les pays Africains. Des équipements de marque Lovol pour booster les travaux de construction. L’occasion était donnée, Cfao Cameroun a mis les petits pieds dans les grands au cours de cette cérémonie de lancement de la marque Lovol au Cameroun. Elle s’est déclinée en deux étapes fondamentales : la journée portes ouvertes et la journée de démonstration sur le terrain de l’action.

De fait, l’émergence de tous les vœux du gouvernement Camerounais passe par la construction des infrastructures, gage de la croissance d’une économie. CFAO Cameroun mesure l’ampleur de la situation. Le rapprochement avec la Marque Lovol du géant Chinois est la preuve que Cfao veut contribuer significativement à l’envol économique des pays Africains.

Pour Emmanuel Miette général manager Cfao equipment siege « plus qu’un matériel, il s’agit d’une solution aux besoins en équipements »

La présentation de la gamme des produits Lovol a été faite à la journée porte ouverte. Devant un parterre d’opérateurs économiques et les représentants des pays d’Afrique centrale et d’Afrique de l’ouest. Des équipements de travaux publics constitués d’engins lourds et de camions de transport de matériels, des formations techniques et des formations clients.

La démonstration du know how a été faite sur un terrain escarpé dans l’enceinte de la zone industrielle qui, en un laps de temps très court a été nivelé. Les engins Lovol étaient à l’œuvre dans des opérations de terrassement, de transport de terre et des pierres. Démontrant ainsi la capacité des équipements Lovol. Sur le sujet, QIU général manager Lovol heavy Industritry group s’est montré rassurant sur la qualité des équipements « Nous mettons en première ligne la passion et la sécurité dans l’accompagnement technique »