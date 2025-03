FRANCE :: CARINE NATHALIE OYONO : UNE VOIX LITTERAIRE ENGAGEE ET PLURIELLE

Une femme aux multiples talents

D’origine camerounaise, Nathalie Oyono Carine vit en France depuis près de trente ans. Originaire du village de Zoétélé, elle est issue d’une lignée illustre, comptant parmi ses aïeuls Guillaume Oyono Mbia, auteur de la pièce célèbre Trois prétendants, un mari. Son parcours académique est varié : après un baccalauréat littéraire avec option « anglais renforcé », elle poursuit des études universitaires en lettres modernes et en sciences sociales avant de se tourner vers une formation en soins infirmiers. Parallèlement, elle obtient une attestation en tant que déléguée pharmaceutique et devient auto-entrepreneure, donnant des cours d’anglais à des particuliers et travaillant dans le secteur social. Cette autonomie professionnelle lui permet de consacrer du temps à sa passion pour l’écriture et le cinéma.

Une écriture engagée et humaniste

Oyono Carine fait son entrée dans le monde littéraire en 2013 avec la publication de son premier roman, « À cœur ouvert. » Ce livre retrace l’histoire d’une jeune Malgache qui migre en France, poussée par un destin inconnu, et qui, confrontée à diverses péripéties, trouve des réponses à ses interrogations à la fin du roman. En 2019, elle publie un ouvrage réflexif intitulé : « L’Homme Noir et ses réalisations dans l’histoire ». Ce livre aborde les thèmes de l’identité et de la culture africaine. Inspirée par des auteurs tels qu’Omutundé Kalala, Théophile Obenga, Cheikh Anta Diop, Tidiane Ndiaye, Aimé Césaire et Leonora Miano, elle s’engage dans une démarche de transmission de connaissances à la jeune générations. Son travail littéraire vise à déconstruire les préjugés sur l’homme noir et à redonner confiance aux jeunes en leur permettant de mieux connaître leur propre histoire.

Elle met en lumière l’apport des civilisations africaines à l’histoire universelle et présente un visage moderne et rayonnant de l’Afrique, riche de sa culture et de ses traditions. Un style littéraire riche et captivant. Les œuvres de Nathalie Oyono se distinguent par une écriture aéré et immersive. Son style, souple et accessible, alterne descriptions poétiques et dialogues vivants, ce qui rend ses récits aussi captivants qu’évocateurs. Elle excelle dans l’art du storytelling, utilisant des allers-retours entre passé et présent, entre fiction et témoignage, ce qui confère à ses ouvrages une dimension cinématographique et dynamique. Sa rigueur documentaire est une autre de ses grandes qualités. Dans L’Homme noir, ses réalisations à travers l’histoire, elle s’appuie sur des recherches approfondies pour donner à son récit une authenticité frappante. Avec une écriture qui permet de mieux comprendre des époques révolues et de mettre en lumière des faits souvent méconnus du grand public.

Une passion pour le cinéma.

Au-delà de l’écriture, Nathalie Oyono Carine se distingue aussi par son intérêt pour le cinéma. Elle a notamment participé comme actrice dans un court-métrage intitulé « Danse avec moi », en collaboration avec le cinéaste camerounais Simon Nwambeben, artiste guitariste. Disponible sur YouTube, ce film illustre sa capacité à allier image et narration pour délivrer des messages forts et inspirants.

Une figure incontournable de la littérature contemporaine

Avec un engagement profond pour les causes humaines et identitaires, Nathalie Oyono Carine s’inscrit dans la lignée des écrivains qui utilisent leur plume pour questionner le monde et transmettre un héritage culturel précieux. Ses livres très engagés, mettent en lumière des figures fortes et des réflexions essentielles sur l’identité et l’histoire des Noirs. Nathalie Carine Oyono nourrit une ambition profonde : celle d’intégrer ses œuvres aux programmes scolaires en Afrique, afin que l’histoire soit transmise à un large public de manière authentique. Son travail, imprégné de cette vérité, continuera de marquer les consciences et de faire d’elle une figure incontournable de la littérature francophone contemporaine.