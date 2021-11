SUISSE :: L' HOMOSEXUALITÉ NE SE RÉDUIT PAS UNE AFFAIRE DE SEXE PAR MICCA MARTHE-CECILE :: SWITZERLAND

Les propos du Pr Bayebeck que je trouve quelque peu marginal relèvent d'une conception africaine de l'homosexualité ou tout simplement d'un manque de connaissance sur le sujet. La perception qu'il a de l'homosexualité est une méconnaissance de la réalité profonde de l'homosexualité. L'homosexualité procède avant tout de l' orientation sexuelle, tout comme l'heterosexualité.

Ce sont des personnes qui se sentent naturellement attirées par les personnes du même sexe. Vous pouvez donnez un homme viril à une femme homosexuelle ça ne changera absolument rien au désir qu'elle porte à d'autres femmes. Vous pouvez donner un homme pas assez viril à une hétérosexuelle ce n'est pas pour autant qu'elle ira se mettre en couple avec avec une autre femme.

L'amour et le désir qu'on porte à l'être aimé ne sont pas systématiquement liés à la satisfaction sexuelle ou non. Il existe des couples qui ne pratiquent plus de sexualité pour des raisons diverses mais l'amour et le désir pour l'être cher demeure. L'homosexualité est très présente et même sous sous évaluée dans notre société. En dehors des homosexuels nous avons aussi dans notre société des Bisexuels qui pratiquent l'homosexualité bien qu'étant parfois en couples avec des personnes de sexes différents. Je continue à le dire, l'homosexualité s'imposera à nous.

Nous vivons chaque jour avec des homosexuels. Nous avons très probablement dans chacune de nos familles un homosexuel. Nous pouvons nous inscrire dans le rejet, le déni ou dans l'hypocrisie mais il est une réalité, L'homosexualité est très présente et bien enracinée dans notre société. Cela prendra le temps qu'il faudra mais elle finira par s'imposer à nous.