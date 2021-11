CAMEROUN :: Une otage de 7 ans libérée par la gendarmerie à NGAOUNDÉRÉ. :: CAMEROON

Elle a été délivrée des mains des ravisseurs le lendemain de son enlèvement.

Le phénomène des prises d’otages avec demande de fortes rançons est en train de s’installer progressivement en zone urbaine. Le 26 octobre dernier ; c’est une fillette de 7 ans qui a été kidnappée à Ngaoundéré au quartier Sabongari-gare alors que l’enfant participait à un cours coranique. « Mes enfants partent souvent à l’école coranique de 15h à 17h30. Donc, aux environs de 17h30 ma fille s’est levée pour aller boire de l’eau à côté de là où elle faisait l’école coranique. C’est en ce moment précis que des gars sont descendus de la moto et ont pris ma fille.

Lorsque je suis arrivé à la maison le soir, je n’ai pas vu ma fille. J’ai demandé aux autres enfants d’aller chercher leur sœur. Ils sont revenus sans suite. Entre temps j’ai sillonné le quartier en annonçant un peu partout aux gens que je suis à la recherche de ma fille », relate El Hadj Ahmadou Biri, père de l’enfant. La petite fille passera ainsi toute la nuit entre les mains de ses bourreaux. Le lendemain aux premières heures de la matinée, les ravisseurs lancent les hostilités pour entamer certainement les négociations. Ils appellent le père de la fillette. Ce dernier ayant constaté que c’est un numéro inconnu qui l’appelle avec insistance, suspecte ces appels et se dirige directement à la gendarmerie.

« Le lendemain matin vers 7h, j’ai commencé à recevoir des appels insistants d’un numéro inconnu que je n’ai pas voulu décrocher, car j’ai soupçonné que ça pouvait être les gens qui ont enlevé ma fille. Je suis venu directement déclarer à la gendarmerie et ils sont descendus sur le terrain. Vers midi, nous avons commencé à entendre des cris à 200m de chez moi et, c’est ainsi qu’on a retrouvé ma fille ligotée dans la chambre avec un des ravisseurs », explique le père de l’enfant. Aussitôt, la première réaction a été celle de conduire la fillette à l’hôpital. « Nous nous sommes rendus à l’hôpital et les médecins ont dit qu’elle n'a subi aucune violence, néanmoins on lui a donné quelques médicaments pour la renforcer, car elle était un peu fatiguée », affirme El Hadj Ahmadou Biri.

En effet, cette descente sur les lieux effectuée par les éléments la compagnie de la gendarmerie a permis de neutraliser deux suspects à savoir Gabriel Djamaya 20 ans et Abdoulaziz 22 ans. Le principal suspect qui est le nommé Gabriel Djamaya est en réalité un repris de justice sorti de prison il y a juste un mois. Outre ces deux suspects déjà appréhendés, quatre autres complices sont encore en fuite. Il s’agit de deux Camerounais, un Tchadien et un Centrafricain. Selon certaines sources à la compagnie de gendarmerie, bien que le montant de la rançon n’a pas été officiellement communiqué au père de l’enfant, les ravisseurs s’apprêtaient à lui demander la somme de 10 millions de Fcfa.

Malheureusement, ces preneurs d’otages ont été stoppés net dans leur élan par les éléments de la gendarmerie. Toutefois, l’heure est à la vigilance dans la ville de Ngaoundéré, car actuellement, car selon certaines indiscrétions à la gendarmerie, les auteurs d’un autre cas de kidnapping toujours dans la ville de Ngaoundéré sont activement recherchés.