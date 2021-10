Nestlé Cameroun sensibilise pour assurer « Une Santé de FER » dans les familles :: CAMEROON

A l’occasion de la journée mondiale de l’alimentation, Nestlé Cameroun a lancé, à Douala, une vaste campagne de sensibilisation des individus et des familles sur l’importance d’une alimentation riche en fer pour rester en bonne santé. C’était en présence du représentant du Délégué Régional du Ministère de la Santé Publique pour le Littoral, de Mme La fortune MAKOTA, Déléguée Régionale de la promotion de la Femme et de la Famille pour le Littoral, du Pr. Rosalie NGONO, Chef du département de biochimie à la Faculté des Sciences de l’Université de Douala, des professionnels de la santé, des associations de consommateurs et des médias.

Cela va en ligne droite de l’objectif essentiel de Nestlé : améliorer la qualité de vie des populations par une alimentation saine et riche. Pour y parvenir, plus d’un million de produits Nestlé enrichie en fer sont consommés au Cameroun. Aussi pour aller plus loin dans la lutte contre la carence en fer, une série d’activités avec l’ensemble des parties prenantes dans l’alimentation est lancée. La campagne « Une santé de fer » qui a démarré a pour thème « Importance du fer dans l’alimentation : enjeux et perspectives »

Cette conférence scientifique était animée par le Pr. Innocent GOUADO, Chef du laboratoire des sciences alimentaires et de nutrition de l’Université de Douala. Elle était axée sur le fer : ses rôles ses fonctions, ses sources et les perspectives. Elle tire ses sources dans l’engagement de la communauté internationale à éradiquer la carence en fer. On apprendra du scientifique que la carence en fer est source d’anémie, de vertige, de diminution de productivité, de baisse du système immunitaire. l’anémie qui est le plus souvent due à un apport insuffisant de FER dans l’alimentation est un grave problème de santé publique au Cameroun. Selon les statistiques, 6 enfants de moins de 5 ans, sur 10 sont atteints d’anémie. Bien plus, 40% des femmes de 15 à 49 ans souffrent d’anémie.

Et pourtant et pour le spécialiste, nous avons des aliments pouvant nous permettre de lutter. Pour y parvenir, Nestlé Cameroun apporte sa solution par la fortification avec ses produits tels que Cerelac, Nido, Cube Maggi, riches en fer. Pour Robert HELOU, Administrateur Général de Nestlé Cameroun « La campagne que nous lançons ce jour inaugure une série d’activités que Nestlé Cameroun va mener en collaboration avec l’ensemble des parties prenantes en nutrition, pour aider les familles au Cameroun à consommer des aliments riches en FER. A travers le cube MAGGI, le lait NIDO, la céréale infantile CERELAC, tous enrichis en FER, Nestlé apporte sa contribution pour améliorer la qualité de vie de tous. Mais seule une action concertée impliquant tous les acteurs permettra de combattre efficacement l’anémie ferriprive au Cameroun »

Nestlé se positionne ainsi comme un acteur majeur de la promotion d’une alimentation saine, abordable, accessible et durable au Cameroun.