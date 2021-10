CAMEROUN :: Yaoundé : La chasse aux congelés relancée :: CAMEROON

Le délégué départemental du MINEPIA du Mfoundi a effectué une descente hier, 28 octobre au marché Acacias dans l’arrondissement de Yaoundé VI.

« Monsieur le délégué, vous pensez que nous nous allons manger où ? » L’interrogation, à mi-voix, est d’un commerçant du marché Acacias. Il tente en vain de corrompre le délégué départemental de l’Élevage, des Pêches et des Industries animales du Mfoundi. Dr Ahmadou Alkaissou vient de saisir dans sa poissonnerie un important stock de produits congelés. Il est environ 14h05, le 28 octobre dernier. Comme ce commerçant, plusieurs autres du même marché ont été surpris par la descente dans ce lieu de commerce d’une équipe de quatre vétérinaires de la délégation départementale du Mfoundi, conduite par le maître de céans. Presque toutes les poissonneries de cet espace marchand ont été passées au peigne fin. Le premier couac se fait ressentir à Dada Fish, située non loin du lieu-dit « Carrefour Acacias ».

Pendant que les vétérinaires examinent la qualité des produits y exposés, l’un d’eux aperçoit un emballage plastique dissimulé sous un carton au-dessus duquel est déposé du poisson de bonne qualité. En soulevant le carton qui fait écran, le vétérinaire découvre 19 paquets de gésiers importés. « C’est une cliente qui est venue laisser ses produits. Elle a perdu son papa et voudrait les amener au deuil. Nous ne vendons des produits congelés ici », se défend le tenancier de la boutique. Les produits sont emportés par les agents du MINEPIA.

Non loin de cette poissonnerie, des découpes de dindons sont également saisies. Plus de 18 kilogrammes, indique la balance de cet espace curieusement dénommé la Grâce de Dieu. Comme s’il s’était passé le mot, le tenancier du lieu déclare également qu’il s’agit des produits de l’une de ses fidèles clientes. « Elle vient régulièrement garder ses produits dans mon réfrigérateur », explique-t-il. À quelques mètres de la « Grâce de Dieu », se trouve une agence de Congelcam. Ici, on n’y a retrouvé aucun produit congelé, mais plutôt du poisson pourri. Les contenus de deux compartiments d’un réfrigérateur constitués de ces produits de mauvaise qualité ont été vidés et emportés par les éléments de la délégation départementale du MINEPIA.

Ces produits saisis au cours de la descente d’hier (jeudi) et d’autres saisis un jour plus tôt, étaient en train d’être acheminés vers une fosse pour destruction, en présence de leurs propriétaires ou leurs représentants au moment où nous quittions la délégation départementale du MINEPIA pour des contraintes de bouclage. Selon le chef service régional des services vétérinaires du Centre, Dr Ornella Soussai Fandaï, après la saisie, les produits sont conservés dans un bocal frigorifique en attendant la destruction. Le jour dit, les propriétaires et des forces du maintien de l’ordre sont conviés par l’équipe du service vétérinaire. Après la destruction, un procès-verbal cosigné par les trois parties est dressé et déposé auprès du procureur général de la République. Dans ces conditions, explique-t-elle, l’on est sûr que les denrées saisies ont effectivement été détruites.