Nouveau renvoi dans l'affaire Tenor

Douala. Hier, le TPI de Douala-Bonanjo a renvoyé la cause au 22 novembre 2021 en attendant que la Cour d’Appel statue sur la « récusation du juge ». Lundi 25 octobre 2021 se tenait au Tribunal de première instance (TPI) de Douala-Bonanjo, la septième audience de l’affaire qui oppose l’artiste Tenor au Ministère public et ayants droits de Erika Mouliom. L’affaire appelée à 15h27 a duré moins de deux minutes.

Le prévenu Tenor, en liberté provisoire depuis le 27 septembre, a juste eu le temps de rejoindre le banc des accusés. Le juge a aussitôt prononcé le renvoi de la cause au 22 novembre 2021 en indiquant que le tribunal attend que la Cour d’Appel statue sur la « récusation du juge ». On se souvient que l’audience du 13 septembre avait abouti à un renvoi de l’affaire parce que trois jours plus tôt, la famille de la défunte Erika Mouliom avait introduit une récusation du juge chargée jusqu’ici de l’affaire. Le nouveau juge en charge du dossier attend la décision de la Cour à ce sujet pour poursuivre les débats.

Déjà, le 27 septembre, le nouveau juge avait rendu un jugement avant dire droit accordant la liberté provisoire à l’artiste qui avait déjà passé deux mois à la prison centrale de Douala. Il y avait été admis le 30 juillet 2021 à la suite d’un accident mortel de la circulation survenu le 15 juillet au lieu-dit Feu rouge Bessenguè, dans l’arrondissement de Douala 1er.

Le véhicule de l’artiste a pris feu après le choc. Erica Nfia Mouliom, une jeune étudiante de l’université catholique St Jérôme de Douala, n’a pas survécu. Les conseils des deux parties et les proches de Tenor étaient présents à l’audience de lundi.