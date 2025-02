FRANCE :: Le Grand Est : Une Diaspora Dynamique

Un voyage dans le Grand Est ce week-end m’a offert l’opportunité de plonger au cœur des multiples réalités de cette région française aux mille visages.



j'ai sillonné les paysages viticoles de Colmar, une brise délicatement parfumée aux grands crus caressait mes sens, ce qui éveillait en moi une douce ivresse allègre. Entre monts et rivières, l’horizon s’étire à perte de vue, ouvrant la voie à Strasbourg, la capitale européenne. Réputée pour son marché de Noël féerique, la ville se mue chaque année en un carrefour cosmopolite où Africains de toutes origines trouvent un ancrage.



J’y ai rencontré des Camerounais au parcours remarquable, témoins vivants d’une reconversion réussie, animés par une audace sans faille. Il y avait Guy, ancien cadre dans le secteur du sport au Cameroun, aujourd’hui à la tête d’une entreprise de nettoyage industriel de véhicules. Sans hésitation, il a troqué son passé contre un avenir radieux, sculpté par le travail et la persévérance.



Agnès, jadis enseignante en économie à Yaoundé, est le modèle de la femme d’affaires accomplie, qui a bâti avec brio son empire entrepreneurial. Quant à Marie-Noel, captivante et résolue, elle a retrouvé sa vocation d’infirmière, puisqu' elle a apporté son expertise et sa bienveillance aux populations du Grand Est.



Et puis, il y a l’incomparable Lady Bi, virtuose de la gastronomie africaine, qui jongle avec art entre les saveurs exotiques et l’élégance du textile. Son atelier, que j’ai eu le privilège de visiter, ressemble à une véritable industrie à la chinoise : chaque machine, chaque étoffe y trouve sa place ; elle est la référence d’une maîtrise absolue du savoir-faire artisanal. Et comme si cela ne suffisait pas, elle évolue également dans le domaine des ressources humaines au sein de l’université, et elle démontre avec éclat l’image d’une femme aux talents multiples.



La nuit tombée, un tout autre univers se dévoile, vibrant et lumineux. En Lorraine, les berges colorées offrent un spectacle enchanteur, nous observons le charme insoupçonné de cette région à qui sait l’admirer.



À quelques pas de la gare, un restaurant majestueux attire le regard : MENSA. Sa façade élégante incite à franchir le seuil, et à l’intérieur, une Camerounaise dynamique vous accueille avec un sourire radieux, reflet de l’hospitalité de nos sœurs du pays. L’atmosphère y est feutrée, le décor raffiné, et chaque recoin invite à s’attarder, le temps d’un apéritif, d’un dîner… et d’un retour inévitable. Un doux parfum d’épices exotiques flotte en permanence, promesse d’un voyage culinaire hors du temps.



Un peu plus loin, un imposant pavillon en duplex se dresse, discret et mystérieux. Derrière ses murs, un nom inscrit en lettres sobres accueille les visiteurs : LE CONTINENT. À l’intérieur, dans la douce pénombre, des groupes d’amis rient aux éclats, tandis que des couples savourent un moment d’intimité autour d’un poisson braisé et d’un verre de champagne. Le poulet, lui, est préparé au feu de bois, rappelant les saveurs authentiques du village. Ici, la gastronomie africaine se vit et se déguste dans toute son essence, réveillant les souvenirs des repas partagés en famille.



Minuit sonne, et pourtant, la nuit ne fait que commencer. Comme happés par une énergie festive, nous gravissons les marches qui mènent à l’étage supérieur. Là, dans une salle aux allures de boîte de nuit, la magie opère. Les sonorités du monde se mêlent et se répondent dans un tourbillon enivrant, tenant les âmes en haleine jusqu’au petit matin. Le temps semble suspendu, et nul ne songe à partir.



À l’aube, le rituel se poursuit : un bouillon réconfortant est servi, dernier instant de partage avant de reprendre la route, à regret.



Un week-end de pur bonheur en Alsace, une parenthèse vibrante où l’on se ressource autant que l’on s’amuse, avec une seule certitude : celle d’y revenir, encore et encore.