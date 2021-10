CAMEROUN :: Concours Enam 2021: Lettre ouverte d'un candidat au DG pour dénoncer fraude et achat des places :: CAMEROON

À découvrir,la lettre de ce candidat de la section Régies financières du concours 2021 de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature ( Enam).

Ce dernier estime que son nom "a été supprimé à la dernière minute", de la liste des admissibilités publiée dimanche dernier.

Aussi dénonce-t-il une gestion basée sur la fraude et le monnayage des places. Il avance par ailleurs que cela tue la méritocratie, au profit de la médiocrité.

Lire l'intégralité de la lettre qu'il adresse au directeur général (DG) de l'Enam, Pierre Bertrand SOUMBOU ANGOULA. La lettre fait le tour des réseaux sociaux, notamment des forums WhatsApp.

Monsieur le Directeur général

C'est avec une douleur immense et effroyable que je pose les doigts sur ce triste clavier mêlé à des larmes qui ne cessent de se verser dessus à la proportion de l'intensité de ma douleur légitime suite aux admissibilités fabriquées et truquées du concours de l'Enam qui ont été publiées hier dimanche 17-10-2021 sur le site internet de l'ENAM et partout dans les réseaux sociaux.

En effet monsieur le Directeur, Vu ma modestie sociale ne me permettant pas de recourir à une requête contentieuse et surtout conscient de la complication et de la corruption dont est victime l'école dont vous avez la charge, je viens par cette présente lettre douleureuse implorer "sans condition" de manière républicaine et sans complaisance la révision de mes feuilles de composition suivi de mon admission effective à L'ENAM sur la liste des admissibilités telle que ça été avant que "certains jury de de délibération" ou "certains ordres de décision" ne le supprime à la dernière minute au profit d'un autre candidat ayant probablement corrompu. D'après les informations avérées, vous le savez bien environ 50 noms figurant sur la liste des admissibilités des Régies financières... ont été modifiés au profit des noms des autres candidats corrompeurs à la dernière minute c-a-d quelques jours avant la publication des résultats. Ce qui constitue une fraude grave et criminelle mettant en mal avec véhémence et cruauté sauvage de nombreuses familles qui ont fondé leur Espoir sur leurs enfants très brillants et très appréciés dans leurs facultés respectives en occurrence ma modeste personne.

Monsieur le directeur général, cette situation fait très mal dans l'âme. Je parle de ce que je sais ! Mon mérite a été volé par une fraude qui est habituelle au sein de cette institution créé en 1995 par décret présidentiel qui faisait la fierté du Cameroun en général et constituait le vecteur de l'efficacité de l'administration camerounaise en particulier. Le chef de l'Etat SEM Paul BIYA en vous nommant DG de cette prestigieuse institution vous a fais confiance et interpellait ainsi les jeunes à la gestion des affaires publiques de manière responsable. Fort de cela monsieur, au lieu de nous faire aussi confiance à votre tour, vous vous (les jury) êtes permis de supprimer ou modifier mon nom sur la liste des admissibilités à la dernière minute!!!!!!!!!!!!! J'ai crû à mon pays et jaime servir mes proches, "la CONAC a dit Non à la corruption dans mon pays". N'est ce pas vrai Mr le directeur ? Pour quelle raison ai je bien composé et être informé de la modification de mon nom sur la liste des admissibilités?

Est-ce de ma faute si ma famille ne vit pas au dessus d'un dollar par jour? Pourquoi tuer l'espoir d'une famille qui a pourtant brillamment réussi au concours de L'ENAM (j'ai concouru pour la DRF CMB et TRA) ? Pourquoi tuer le génie des candidats méritants au profit des non-merirants au nom du "pouvoir de l'argent".

"COMMENT POUVONS NOUS EMERGER AVEC CETTE CORRUPTION ENRACINÉE DANS L'ÂME DE NOTRE ADMINISTRATION" ?

Mes pleurs ont un sens et son sens vertueux peut amener le DIVIN à frapper sur cette injustice. Il y'a eu une liste véritable des admissibilités dans l'ordinateur dans un bureau precis, ensuite cette liste a été modifié considérablement, c'est ainsi que mon nom a été modifié comme plusieurs autres noms d'ailleurs. C'est méchant et ça n'honore pas notre République qui se veut exemplaire et que j'espère vivement et sincèrement travailler pour elle, car vous avez manqué de respect à mon intelligence, à toute la famille qui a fondé son espoir sur ma modeste personne, vous avez manqué de respect à mon énergie positive mise sur pieds pour la réussite effective, oui monsieur le directeur j'ai étudié durant plus d'un an tout en me contentant de l'actualité ayant trait dans notre cher et beau pays le jour au jour, en outre je maîtrise parfaitement la méthodologie par cœur et les rouages d'une dissertation à un concours administratif tel que l'ENAM je vous assure, je sais pleinement qu'on a écarté mon nom au profit d'un autre par méchanceté (corruption) et c'est vérifiable.

Monsieur le directeur général de l'Enam, svp ouvrez votre conscience et écoutez mes cris de tristesse et voyez ces larmes du dégoût et de rage qui ruissellent le long de mon être intérieur et admettez moi au sein de L'ENAM svp par la grâce de Dieu car ça toujours été mon rêve de servir la République et celà serait "justice divine"

Veuillez agréer Monsieur le Directeur général Enam l'expression de ma profonde douleur

Matricule: 21TRA21545/ 21CMB21545

Faites-en large diffusion svp enfin que ça parvienne à qui de droit