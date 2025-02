CAMEROUN :: MA PAROLE DE CITOYEN EN GUISE DE PROTESTATION LEGITIME :: CAMEROON

L’Affaire du Délégué régional ENEO du SUD et du Député sectaire. Trois fautes successives, et une Grossière erreur de gouvernance de la part de la société ENEO



Le silence est pire que le crime lui-même, dans un contexte chargé de préjudices, d’injustices diverses, de défis multiples et d’incertitudes sur la condition des gens, le destin de la nation et les espoirs et désespoirs des générations. La tentation de dérapage et de révolte ne résulte pas seulement des faits ou des actes majeurs de gouvernance, elle résulte parfois d’un incident, d’un événement banal, d’une erreur d’appréciation en apparence anodine. Il faudrait en conséquence, savoir, vouloir et pouvoir donner de la voix, se lever et observer avec la plus grande et la plus précieuse des attentions. Ce travail, chacun de nous devrait pouvoir le faire, et particulièrement ceux qui, pour une raison ou pour une autre, se projettent socialement et politiquement, avec l’ambition de s’instituer aux sommets des responsabilités et des pouvoirs. Se taire, c’est déjà être complice, c’est tuer deux voire trois fois, un innocent. Pour SIEWE, je délivre ma parole et proteste.



Monsieur SIEWE, délégué régional de la société ENEO, opérateur national dans le secteur de la distribution de l’énergie électrique en situation de monopole, a donc perdu son poste sans autre indication ni orientation pour l’intelligence de l’opinion publique.

Le reproche fait, semblerait-il, c’est que le haut cadre, reconnu à la fois pour son efficacité, son intégrité, son professionnalisme, sa loyauté et son patriotisme, ait pris sur lui de faire une mise au point rendue publique, adressée à un député qui s’était fendu en observation/dénonciation, sur les origines ethniques de l’équipe de pilotage de la société dans sa région, la région du Chef de l’Etat. Sa correspondance était adressée au Ministre Directeur du Cabinet du président de la République. Un député ? Un député ? Vraiment un député ? « Un élu de la nation » ? Un représentant symbole du pays ?

Bien que la démarche de l’élu, ait été très durement et très sévèrement jugée par l’opinion publique, les citoyennes et les citoyens des quatre coins du pays, on n’a enregistré aucune réaction ni d’aucune autorité officielle des hautes sphères de l’Etat et de la république, ni de la direction générale de la société.

Aussi, dans un élan d’amour propre, d’exaspération et de salvation aux relents de volonté solitaire de restitution de la vérité, monsieur SIEWE, a interpellé le député en des termes clairs, précis et ponctuels, sur l’urgence de promouvoir le vivre ensemble, les idéaux de la coexistence pacifique et de l’intégration nationale. Il a été prestement démis de son poste.

La morale dans cette affaire, c’est la triste réalité d’un pays où certains voyous en col blanc, usant des trafics d’influences et des subjectivismes tribaux, sont en mesure de menacer la vie des familles entières, de ruiner la carrière d’un brillant citoyen, et de tuer complètement des investissements de plusieurs milliards. Pourquoi le député n’a jamais été sanctionné ni même simplement rappelé à l’ordre ?

Pourquoi ENEO, connaissant bien que son collaborateur n’avait rien à se reprocher au plan professionnel, a-t-elle cédé à ce qui est assurément une cabale sale, inacceptable et indéfendable ? Un blâme n’aurait-il pas suffi ? Le Sud du pays est-il un Etat dans l’Etat, et dans ce cas, quel est dorénavant le sort ou la confiance, des compatriotes des autres régions en service là-bas ? Dans ce contexte, je salue et respecte, le courage et le patriotisme de notre frère Simplice MINLO, directeur de la communication du PAD, qui a clairement pris position pour dénoncer ce député indigne.

Une autre dimension non connue publiquement, c’est le message envoyé à la diaspora, un message très négatif. En effet monsieur SIEWE est un brillant cadre et professionnel moulé aux performances de référence internationale, qui a été recruté suite à une procédure d’appel à candidature ouverte. Il évoluait alors à l’étranger et gagnait mieux sa vie, et beaucoup d’argent. J’ai été dans le sud, et j’ai été témoin, grâce à des recoupements nombreux, des cabales et intrigues dont il était l’objet, parce qu’il avait réussi à éteindre les malversations, les faux marchés et les dérives de toutes natures. Des cadres voleurs, sales, paresseux et compromis jusqu’au cou, avaient tout gâté. L’homme a tout redressé avec son équipe. Il vivait dans l’étau haineux des complots et des menaces d’agressions, que confirme ainsi le Député.

Les services de renseignement le savent, et les dirigeants d’ENEO le savent. C’est ce qu’on appelle proprement et honnêtement, être victime du devoir./.