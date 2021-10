CAMEROUN :: Le personnel de la présidence soumis à une campagne de vaccination "obligatoire" déguisée" :: CAMEROON

Selon une note du Secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun en date du 8 octobre 2021, « une campagne de vaccination est organisée à compter du 11 octobre 2021 à l'intention des personnels du Palais de l'Unité ».

La note indique qu’ à l'issue de cette compagne, « l'accès au Palais de l'Unité ne sera permis qu'aux personnels vaccinés. » Concrètement, les employés de la présidence de la République qui souhaitent maintenir leurs postes doivent saisir l’occasion pour se faire vacciner.

A noter que bien avant le Présidence camerounaise, trois ministères ont organisé des campagnes de vaccination pour leurs personnels entre les mois de juillet et août derniers. Il s’agit du ministère de la Santé publique (Minsanté), de celui de Fonction publique et de la Réforme Administrative (Minfopra) et le ministère de l’Administration territoriale (Minat).

Rappelons que le Cameroun a reçu près 1 million 500 milles doses de vaccins contre le Covid-19 et à peine 400 milles doses ont été administré ce jour, moins de 10% de la population camerounaise.