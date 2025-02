FRANCE :: Guru Igwe : SOREL LE CAMEROUNAIS DEBUT PROMETTEUR DANS LE SHOWBIZ

C’était un soir pas comme les autres, ce vendredi 7 février 2025. À Noisy-le-Sec, aux portes de Paris, une atmosphère fébrile a flotté dans la grande salle des fêtes où s’étaient donné rendez-vous des visages venus d’horizons variés : Bilbao en Espagne, Annemasse aux confins de la Suisse, Bruxelles en Belgique, et bien d’autres anonymes venus de toute la France et d’ailleurs. Tous avaient convergé vers ce lieu pour assister à un moment unique : l’entrée officielle de Sorel le Camerounais dans l’univers singulier et impitoyable du showbiz.

Mais l’homme du jour ne se contenta pas d’une apparition classique. C’est en vélo, humble et serein, qu’il fit son entrée dans l’enceinte festive. Quelle innovation ! Il a arraché à l’assemblée une onde de stupéfaction mêlée d’admiration. Était-ce un clin d’œil écologique ou le simple désir de marquer les esprits ? Quoi qu’il en soit, ce choix audacieux a fait sensation, au point d’ajouter à l’aura naissante du jeune promoteur. Coté vestimentaire, c’est un costume taillé sur mesure qu’il a arboré avant de s’installer sur une chaise basse, à l’image des traditions ancestrales où les initiés patientent avant leur élévation. Un moment unique et solennel. En présence de figures emblématiques telles que Passy La Noblesse, Jean Robert Ngamwo et Gautier du Laakam, son parrain Salenco, ainsi que sa marraine Michou , Sorel reçut son adoubement, scellant ainsi son entrée dans la cour des grands. The King dira-t-on.

La soirée, à l’image de cette introduction spectaculaire, tint toutes ses promesses. La scène vibra sous les rythmes entraînants de CNN Alligator et son orchestre congolais, tandis que le légendaire Longue Longue signait son grand retour, entouré de ses rayonnantes danseuses à la sensualité affirmée. Les mélomanes ont vécu un pur moment de scène digne de ce nom. L’euphorie collective et l’enthousiasme débordant des invités firent de cette nuit une parenthèse enchantée, où culture et ambitions s’entremêlèrent dans une effervescence inoubliable.

Sorel, en véritable visionnaire, est prêt à imposer sa signature sur la scène culturelle de la diaspora. La promesse d’un renouveau, d’un souffle nouveau sur l’industrie du divertissement. Parviendra-t-il à maintenir ce cap ? Seul l’avenir le dira, mais une chose est sûre : son ascension ne fait que commencer.

Pour ceux qui voudraient prolonger l’expérience, Le Newbell, son établissement situé en Seine-Saint-Denis, ouvre ses portes chaque vendredi, samedi et dimanche, sous les platines affûtées de DJ Magellan, prêt à enflammer les nuits parisiennes.

Un nom à retenir, une trajectoire à suivre. Bon vent, Sorel !