Selon le site d’informations Panoramapapers.com, les obsèques du sultan des Bamouns va drainer de hautes personnalités dans la cité des arts, au vu de la dimension internationale de sa Majesté Ibrahim Mbombo Njoya.

Le Cameroun s’apprête à offrir des obsèques nationales à Ibrahim Mbombo Njoya. Ce baoabab national et international qui a tiré sa révérence le 27 septembre dernier, à l’âge de 83 ans, dans un hôpital parisien où il avait été évacué, sera célébré à la dimension de sa personnalité. Déjà, le président de la République Paul Biya, qui sera « sans aucun doute » présent à cette cérémonie d’adieu au roi des Bamouns, a prescrit « au gouverneur de la région de l’Ouest, au Préfet du département du Noun et à tous les 9 Sous-préfets et maires, de prendre toutes les dispositions requises pour que les obsèques se déroulent sans anicroche », nous renseigne notre confrère de Panoramapapers.com.

Ainsi, la ville de Foumban est en pleine chantier. Toutes les mairies du département du Noun sont entrain de revêtir leurs plus beaux vêtements pour recevoir le monarque avec ses convives. Dans le Noun, il devrait avoir un couvre-feu dans tous les neufs arrondissements (militaires, gendarmerie et police), jour et nuit pendant au moins la semaine des obsèques.

Cette cérémonie d’obsèques du sultan connaitra également une dimension internationale. Car, Foumban accueillera d’autres chefs d’Etat tels que « les Présidents du Congo Brazzaville, Guinée Équatoriale, Maroc et Egypte. Un représentant de la France, de Unesco, de la Caf (dont il était membre du bureau à vie), etc. », souligne Panoramapapers.com.

En attendant l’arrivée de la dépouille du roi des Bamouns au Cameroun le 7 octobre prochain, qui sera suivie d’une cérémonie d’hommage à l’aéroport international de Yaoundé, la levée de corps du monarque se fera à Paris ce mardi. Notons que depuis l’annonce de sa mort, il y’a recueillement tous les soirs dans un hôtel de la place parisienne où les notables et la famille arrivés se sont installés, un jour après l’annonce de sa mort. Les responsables traditionnels ont d’abord pris le soin de préparer le corps du monarque, tel que prévu par la tradition, avant toute chose.Par la même occasion, la France a préparé un hommage bien mérité au détenteur de leur « médaille de la légion d’honneur », Ibrahim Mbombo Njoya de regretté mémoire, samedi dernier.

C’est un baobab national et international qui a tiré sa révérence. Du coup, le côté traditionnel aura beaucoup de difficulté à se frayer un chemin.Né le 27 octobre 1937, le sultan Mbombo Njoya aura régné 29 ans sur son royaume. Cet ancien élève de l’Institut d’études administratives africain de Dakar a officié dans l’administration publique à partir de 1958, puis comme ministre à partir de 1965 et ambassadeur à partir de 1970, avant de prendre le trône de son père en 1992.

Atteint de la covid-19 et évacué en France, le Sultan Ibrahim Mbombo Njoya a rendu l’âme lundi 27 septembre dernier.

