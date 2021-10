CAMEROUN :: ÉDUCATION: L'ESCG YAOUNDÉ S'INSTALLE DANS SON NOUVEAU CAMPUS :: CAMEROON

Dans l'optique d'offrir aux apprenants un cadre spacieux, moderne et respectant les standards internationaux, l'École Supérieure de Commerce et de Gestion (ESCG-Yaoundé) s'est dotée d'un campus flambant neuf, moderne et bien équipé.

Le joyau architectural de l'école leader du climat de la formation professionnelle est situé au quartier Nkol-Eton dans l'arrondissement de Yaoundé 1er.

Cette innovation que vient d'entreprendre l'ESCG de Yaoundé permet aux nouveaux bacheliers de l'intégrer afin de réaliser leurs projets professionnels à travers la multi-tutelle et la franchise, fruits du partenariat avec France International Gratuate Schools (FIGS-Éducation) 20 trajectoires possibles à chaque apprenant, donc 20 écoles de renommée internationale.



L'ESCG de Yaoundé vous offre une formation adéquate en sciences commerciales et managériales, basée sur les principaux avantages suivants : diplôme français ; deux ans d'études au Cameroun et une à trois années en France ; un semestre d'immersion à l'international (France, Maroc, Tunisie, Côte d'Ivoire, etc.) ; des stages obligatoires en entreprise obtenu par l'administration et non l'étudiant ; des bourses de la coopération française de mobilité en fonction des performances et celles d'autres partenaires.

L'ESCG, c'est aussi son Directeur percutant et expérimenté en la personne du Professeur Léopold Bertin KOUAYEP, un personnel administratif et des enseignants brillants et rompus à la tâche pour assurer aux apprenants une formation de qualité.

L'ESCG de Yaoundé, une opportunité indispensable pour des études en France et pour une élaboration réussie de votre avenir professionnel.

Le dernier concours d'admission à l'ESCG est prévu pour le 13 octobre 2021.